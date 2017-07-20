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Опытный хорватский защитник стал игроком БАТЭ

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  • 20.07.2017, 17:59
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Юрица Булят
Фото: «Прессбол»

Контракт с борисовским клубом подписал 30-летний футболист Юрица Булят.

Юрица Булят начал заниматься футболом в школе клуба "Земунек", продолжил в молодежном отделении местного клуба элитного хорватского дивизиона "Задар". В 2004-м был переведен в основной состав. Год спустя на талантливого защитника обратил внимание "Хайдук" из Сплита. Именно там Юрица добился первых в карьере серьезных успехов. По итогам сезона-2006/07 стал серебряным призером чемпионата Хорватии, а также завоевал Кубок страны-2009/10, сообщает «Прессбол».

В 2011 году Булят перешел в израильский "Маккаби" из Хайфы. Впоследствии он возвращался в Хорватию и снова уезжал за границу: в немецкий "Энерги" из Коттбуса, харьковский "Металлист", узбекские "Бунедкор" и "Пахтакор".

Юрица в свое время регулярно призывался под знамена юниорских и молодежных сборных Хорватии. В 2010-м провел два официальных поединка в рядах главной команды своей страны.

Первую половину нынешнего года Булят провел в ташкентском "Пахтакоре".


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