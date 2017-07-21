Большой брат в отделе кадров 46 Ирина Халип

21.07.2017, 7:37

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Ирина Халип

Как педагогов премий лишают.

Моя подруга Катя работает преподавателем в одном из минских колледжей. Договариваемся вместе съездить в Варшаву.

- Катя, давай поедем шестого июля?

- Шестого не могу, у меня официальный отпуск с седьмого.

- Так у тебя же шестого ничего нет – ни экзаменов, ни педсоветов. Ты сама говорила, что на работу уже не нужно.

- Ну да, не нужно. Но ехать все равно не могу: потом паспорт на проверку сдам, и они увидят, что пересекла границу на день раньше официального отпуска.

Я долго не могла понять: куда она собирается сдавать паспорт? Зачем? Кому интересны ее штампы в паспорте? И какой маразматик будет ее наказывать за отъезд накануне отпуска в нерабочие часы? Но реальность превзошла все ожидания.

Оказалось, что весь педагогический состав раз в год действительно сдает свои паспорта в отдел кадров. Особо подозрительные – два раза в год. Отдел кадров проверяет в каждом паспорте даты пересечения границы, сверяет их с выходными и отпусками педагогов. И если вдруг окажется, что преподаватель в свой рабочий день пересек границу, его ждет расправа: вызов в отдел кадров, суровое внушение, оправдания, объяснительная и лишение премии. Плюс, конечно, перевод в категорию неблагонадежных с последующим навязчивым вниманием к каждой реплике.

Только, пожалуйста, не говорите «а нечего в рабочие дни по заграницам шастать». Рабочий день не составляет 24 часа в сутки. У моей подруги по трудовому контракту оплачиваются только лекционные часы. Кроме того, она должна присутствовать на кураторских часах и четыре раза в год - на педсоветах. Как распоряжаться оставшимся в сутках временем – контракт молчит. Но никаких ограничений в нем не прописано. Тем не менее Катю пару лет назад те же кадровики обвинили в том, что уехала за границу в рабочий день. Тот рабочий день был пятницей, последним днем перед выходными, и все свои занятия Катя провела в первой половине дня, согласно расписанию. А вечером с мужем поехала в Литву. Оказывается, этого делать нельзя. Нужно было приехать на границу и стоять в ожидании полуночи. Пересекла границу в 00.01 субботы – трудовой коллектив и персонально отдел кадров желают тебе хороших выходных. Сделала то же самое двумя минутами раньше, в 23.59 пятницы – злостная нарушительница трудовой дисциплины, премию не получишь. А премия, между прочим, 150 рублей. И лишиться ее – не просто обидно, это еще и нанесет серьезный удар по семейному бюджету.

С потерей денег можно было бы и смириться, но как же противно, когда тетка-кадровичка (из-за личной дури или из-за дегенеративности всей системы, неизвестно) с чувством собственной правоты лишает премии. И ведь не объяснишь этой тетке, что поездка была в нерабочее время. И что вообще-то не для собственного удовольствия (для удовольствия Катя провела бы выходные на диване с книжкой или новым фильмом), а чтобы походить по магазинам и рынкам, поискать одежду для своих детей подешевле, чем в Минске, и найти ее, и купить, и сэкономить свою преподавательскую зарплату. И что продукты там тоже дешевле и вкуснее. И что, в конце концов, литовский хлеб не становится на второй день черствым и безвкусным, а на третий не покрывается вонючей плесенью.

Не объяснишь всего этого кадровичке, потому что та и сама все прекрасно знает. Она всего лишь послушно выполняет. Впрочем, выполняют все. Преподаватели – несут паспорта, отдел кадров - выписывает даты пересечения границы и сверяет с расписанием занятий и графиком отпусков, директор - подписывает приказы о премировании с вычеркнутыми фамилиями ездивших за границу. При этом никто из них не знает, зачем он это делает и откуда вообще такой приказ поступил. Из министерства? Районной администрации? КГБ? Совета ветеранов? Персонального пенсионера, свихнувшегося генерала тайных войск в отставке?

И ведь это всего лишь одна из тех тысяч идиотских ситуаций, которые заставляют белоруса чувствовать себя рабом. Думаешь, отработал смену, отстоял у конвейера, отчитал лекции – и свободен? А в выходные – и вовсе воля? Ничего подобного. Большой брат всегда будет следить за тобой, неудачник. Но если будешь вести себя хорошо – сам когда-нибудь станешь большим братом. Слюнявым, маразматическим, боящимся собственной тени. И тоже будешь с наслаждением следить за учительницами, едущими за покупками в Литву или Польшу.

А ведь самое простое – это сказать «нет». Тут не нужно идти на площадь или в тюрьму, стоять с плакатом, драться с омоном. Вот просто сказать «нет, я вам свой паспорт не отдам, не ваше это дело – мои странички изучать». Неужели всех сразу уволят, арестуют и расстреляют на рассвете? А вдруг кадровичка скажет «ну и черт с вами, не очень-то и хотелось»? Или побежит жаловаться директору, а тот ей ответит «да забей ты на них»? Многие из нас просто никогда не пробовали сказать «нет» даже самому маленькому начальнику-самодуру. А вот попробуйте. Большое победоносное сопротивление часто начинается именно с этого слова, однажды произнесенного вслух.

Ирина Халип, специально для Сharter97.org