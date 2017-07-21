Ушел из жизни вокалист Linkin Park 12 21.07.2017, 8:05

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Честер Беннингтон покончил с собой.

41-летнего вокалиста группы Linkin Park Честера Беннингтона нашли мертвым в частном доме в пригороде Лос-Анджелеса, сообщает таблоид TMZ.

По данным ресурса, музыкант был найден повешенным. Сообщается, что это самоубийство. Информацию о смерти Беннингтона также подтверждают агентство The Associated Press и BBC со ссылкой на правоохранителей.

Полиция обнаружила тело музыканта 20 июля утром. У певца осталось 6 детей от двух браков.

TMZ сообщает, что в последнее время у певца были проблемы с наркотиками и алкоголем. По данным ресурса, певец ранее говорил о самоубийстве.

СМИ отмечают, что Беннингтон умер в день рождения своего друга Криса Корнелла, вокалиста Soundgarden. Корнелл ушел из жизни несколько месяцев назад, причиной его смерти также назвали самоубийство.

В конце августа 2015 года калифорнийская группа собрала полную "Минск-Арену".

Linkin Park не раз получал музыкальные награды: дважды был удостоен Grammy, имеет четыре награды как лучшая альтернативная группа США по версии American Music Awards. Успех пришел к коллективу после выпущенного в 2000 году альбома Hybrid Theory, который разошелся тиражом более чем 30 млн экземпляров. Всего группа выпустила 7 студийных альбомов.