закрыть
21 июля 2017, пятница, 12:14
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Ушел из жизни вокалист Linkin Park

12
  • 21.07.2017, 8:05
  • 4,553

Честер Беннингтон покончил с собой.

     41-летнего вокалиста группы Linkin Park Честера Беннингтона нашли мертвым в частном доме в пригороде Лос-Анджелеса, сообщает таблоид TMZ.

По данным ресурса, музыкант был найден повешенным. Сообщается, что это самоубийство. Информацию о смерти Беннингтона также подтверждают агентство The Associated Press и BBC со ссылкой на правоохранителей.

Полиция обнаружила тело музыканта 20 июля утром. У певца осталось 6 детей от двух браков.

TMZ сообщает, что в последнее время у певца были проблемы с наркотиками и алкоголем. По данным ресурса, певец ранее говорил о самоубийстве.

СМИ отмечают, что Беннингтон умер в день рождения своего друга Криса Корнелла, вокалиста Soundgarden. Корнелл ушел из жизни несколько месяцев назад, причиной его смерти также назвали самоубийство.

В конце августа 2015 года калифорнийская группа собрала полную "Минск-Арену".

Linkin Park не раз получал музыкальные награды: дважды был удостоен Grammy, имеет четыре награды как лучшая альтернативная группа США по версии American Music Awards. Успех пришел к коллективу после выпущенного в 2000 году альбома Hybrid Theory, который разошелся тиражом более чем 30 млн экземпляров. Всего группа выпустила 7 студийных альбомов.


Мнение

Большой брат в отделе кадров
Большой брат в отделе кадров Ирина Халип
Это был Путин
Это был Путин Виталий Портников
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны»
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны» Наталья Радина
У них все-таки получается
У них все-таки получается Леонид Злотников


Интервью

Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два