закрыть
21 июля 2017, пятница, 12:16
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Венесуэле прошла всеобщая забастовка

4
  • 21.07.2017, 9:02
  • 2,139
Фото: Reuters

Во многих городах страны была парализована работа торговых точек и транспорта.

В Венесуэле 20 июля прошла всеобщая забастовка в знак протеста против политики правительства.

В результате столкновений с полицией погибли два человека, сообщает "Радио Свобода". Силовики применили слезоточивый газ против демонстрантов, собравшихся у здания проправительственного телеканала Venezolana de Televisión.

Во многих городах страны была парализована работа торговых точек и транспорта. На улицах воздвигли баррикады. Жизнь в районах столицы Каракаса, являющихся оплотом оппозиции, почти остановилась. Главное требование оппозиции – отказ президента Николаса Мадуро от попыток изменить конституцию страны.


Мнение

Большой брат в отделе кадров
Большой брат в отделе кадров Ирина Халип
Это был Путин
Это был Путин Виталий Портников
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны»
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны» Наталья Радина
У них все-таки получается
У них все-таки получается Леонид Злотников


Интервью

Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два