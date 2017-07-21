В Венесуэле прошла всеобщая забастовка 4 21.07.2017, 9:02

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Фото: Reuters

Во многих городах страны была парализована работа торговых точек и транспорта.

В Венесуэле 20 июля прошла всеобщая забастовка в знак протеста против политики правительства.

В результате столкновений с полицией погибли два человека, сообщает "Радио Свобода". Силовики применили слезоточивый газ против демонстрантов, собравшихся у здания проправительственного телеканала Venezolana de Televisión.

Во многих городах страны была парализована работа торговых точек и транспорта. На улицах воздвигли баррикады. Жизнь в районах столицы Каракаса, являющихся оплотом оппозиции, почти остановилась. Главное требование оппозиции – отказ президента Николаса Мадуро от попыток изменить конституцию страны.