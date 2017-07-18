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Трамп пригрозил Мадуро экономическими санкциями

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  • 18.07.2017, 7:37
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ДОНАЛЬД ТРАМП
ФОТО: REUTERS

Президент США Дональд Трамп предупредил президента Венесуэлы Николаса Мадуро о возможности введения санкций.

Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома от 17 июля.

"Если режим Мадуро навяжет проведение учредительного собрания 30 июля, Соединенные Штаты применят мощные и быстрые экономические действия", – отмечается в документе.

Американский президент также приветствовал проведение неофициального референдума оппозиции Венесуэлы, который состоялся 16 июля.

"Венесуэльский народ подтвердил, что выступает за демократию, свободу и верховенство права. Однако его мощные и смелые действия продолжают игнорироваться со стороны недостойного лидера, который мечтает стать диктатором", – подчеркнул Трамп.

От имени Соединенных Штатов он в очередной раз призвал к проведению свободных и честных выборов и выразил поддержку венесуэльцам в их стремлении "восстановить свою страну к полноценной и процветающей демократии".

С начала апреля в Венесуэле проходят антиправительственные манифестации. В мае протесты усилились после того, как президент Мадуро решил созвать учредительное собрание для изменения конституции страны. Демонстранты обвиняют правительство в создании диктатуры и требуют освобождения политических заключенных.

Согласно данным неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", с 1 апреля правоохранителями были задержаны почти 3 тыс. человек, из них 360 предстали перед военными трибуналами. В столкновениях с силовиками погиб1ло не менее 65 человек, более тысячи пострадали.


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