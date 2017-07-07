Безумие диктатуры Мадуро 7.07.2017, 13:50

НИКОЛАС МАДУРО

ФОТО: REUTERS

Венесуэльская диктатура - это неудачная карикатура на кубинский режим Кастро.

Предполагается, что конституции, как и бриллианты, должны существовать очень-очень долго. Но так не считает Николас Мадуро, бывший водитель автобуса, которого умирающий Чавес в 2013 году выбрал себе в преемники. Он приказал созвать новое учредительное собрание, которое будет выбрано 30 июля. Этот процесс в корне отличается от событий 1999 года. В нарушение конституции Чавеса, собрание созывается указом президента, а не референдумом, пишет 7days.us.

Мадуро говорит, что его цель - победить «фашизм» оппозиции. Однако эту систему мог бы разработать Муссолини. Каждый из 340 муниципалитетов избирает одного члена собрания, независимо от размера (только столицы регионов выберут двух), что означает, что поддерживающие оппозицию города недопредставлены. Еще 181 член будет выбран общинными и профессиональными организациями, контролируемыми режимом.

Мадуро хочет созыва собрания, потому что больше не может оставаться у власти демократически. Низкие цены на нефть и неудачи правительства привели к крупным потерям. Продовольствия и медикаментов мало; побежденные болезни, такие, как дифтерия и малярия, снова убивают. Оппозиция получила большинство на парламентских выборах в 2015 году. С тех пор Мадуро правил через постановления и марионеточный верховный суд. Во время почти ежедневных протестов оппозиции с апреля было убито 75 человек, многие из которых застрелены национальной гвардией или вооруженными бандами, поддерживающими режим.

Безумие диктатуры Мадуро оставило трещины в его политической базе. Луиза Ортега, генеральный прокурор и давняя чависта, стала его откровенным критиком. Учредительное собрание «завершит окончательную отмену демократии», - сказала она на этой неделе в интервью перуанской газете. Его явная цель - превратить Венесуэлу в диктатуру наподобие кубинской. Мадуро уже создал систему нормирования в кубинском стиле, где продовольственные посылки распределяют вооруженные силы. По словам чиновников, собрание возьмет на себя бразды суверенной власти и уволит госпожу Ортегу.

Последняя возможность применить дипломатическое давление провалилась в прошлом месяце на встрече министров иностранных дел Организации американских государств, состоявшейся в Канкуне. Организаторы мероприятия, мексиканцы, считали, что у них в распоряжении будет больше 23 голосов (из 34), и они смогут надавить на Венесуэлу. Оказалось, что голосов было лишь 20, поскольку дипломаты Мадуро угрозами ограничить поставки дешевой нефти перетащили на свою сторону колеблющиеся карибские мини-государства. Итог, говорит один латиноамериканский дипломат, зависел от того, какое давление Соединенные Штаты готовы оказать на страны Карибского бассейна. Недостаточное: госсекретарь Рекс Тиллерсон предпочел не вмешиваться, поскольку был занят разборками с Катаром. Хотя Венесуэла в своем регионе более изолирована, чем когда-либо, Мадуро одержал победу.

Даже если бы соседи осудили Венесуэлу официально, это почти ничего бы не изменило. Единственные потенциальные препятствия, стоящие перед гамбитом Мадуро – его сторонники. Многие чависты выступают против учредительного собрания. «Демократический чавизм очень весом с точки зрения народных настроений, - говорит Дэвид Смилде, специалист по Венесуэле в Университете Тулана. - Но он полностью дезорганизован». Несмотря на периодические протесты в чавистских районах Каракаса, как правило, вызванные нехваткой продовольствия, оппозиция не смогла заручиться поддержкой диссидентов режима и превратить это недовольство в по-настоящему национальное протестное движение.

Вооруженные силы, которые поддерживают диктатуру Мадуро, начали колебаться, но не прогнулись - пока, по крайней мере. Несколько отставных генералов, которые были близки к Чавесу, раскритиковали идею нового собрания. По меньшей мере, 14 младших офицеров были арестованы с момента начала протестов. 20 июня президент снял министра обороны, генерала Владимира Падрино, с высокой должности оперативного командующего вооруженными силами. Для некоторых аналитиков это выглядело как вотум недоверия.

Напряжение растет. Проправительственная толпа пыталась взять штурмом здание парламента, крупномасштабные акты мародерства имели место в Маракае, к западу от Каракаса.

У Мадуро и его круга нет ауры героизма, которая первоначально окружала Фиделя Кастро. «Если венесуэльская чависта была карикатурой на кубинскую революцию, Мадуро - это карикатура на карикатуру», - говорит латиноамериканский дипломат. В Венесуэле нет революции, лишь убогое злоупотребление властью. Пока эта трагедия не закончится, кровь прольется еще не раз.