Пионтковский: Путин готовится к поражению 1 3.05.2024, 11:06

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Андрей Пионтковский

Фото: svaboda.org

Именно на это указывает арест зама Шойгу.

Арест заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова – это не происки конкурентов Сергея Шойгу, а сознательное решение Путина, который готовится к поражению. Такое мнение озвучил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону российский оппозиционный публицист и политолог Андрей Пионтковский.

Путин в своих ежедневных расчетах не должен исключать возможности собственного поражения. Впрочем, последнее становится все более очевидным после политического поворота в США в сторону Украины и новых возникающих идей в Европе.

Глава РФ хочет спихнуть все свои неудачи на военное руководство, уверен Пионтковский.

«Потом он скажет, что они (военные руководители – ред.) разворовали все. Другого объяснения нет. Он (Путин – ред.) готовится к поражению», – сделал вывод аналитик.

Кроме того, политолог высказал уверенность в том, что война закончится в 2024 году победой Украины независимо от результатов президентских выборов в США.