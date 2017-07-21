Беларусь – одна из самых активных стран в мире? 4 21.07.2017, 9:14

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Американские ученые составили рейтинг самых активных и самых ленивых стран мира.

Они проанализировали анонимные данные, собранные со смартфонов более 700 человек из 111 стран мира, которые установили себе приложение Argus, пишет журнал Nature.

Argus – приложение, разработанное Azumio для отслеживания активности и приемов пищи. С помощью этой программы можно определить, как много человек ходит, бегает или ездит на велосипеде при помощи акселерометра, а также вести журнал питания, сна, приема жидкости.

Где больше ходят

В итоге анализ, проведенный сотрудниками Стэндфордского университета на данных 68 млн дней поминутной информации, показал, что в среднем число шагов, которое проделывает среднестатистический пользователь за сутки, составляет 4961. Исходя из данного показателя, ученые расположили страны по уровню активности.

В результате первое место по физической активности заняли жители Гонконга, которые совершали в среднем 6880 шагов, а самыми неактивными оказались жители Индонезии, которые проходили по 3513 шагов.

Как пишет thinktanks.by, Беларусь оказалась в группе стран с высокой активностью – от 6 тысяч шагов. В этой же группе оказались Россия, Украина, Китай, Швеция, Испания и Япония.

Большинство европейских стран (Великобритания, Франция, Германия, Италия, Польша, Литва, Латвия, и др.) вышли на респектабельный уровень — от 5 000 до 5 500 шагов.

США, Аргентина и Австралия оказались в группе со средними показателями от 5 000 шагов и меньше.

Ниже среднего оказались страны Африки (ОАЭ, Алжир, Ливия, Египет), а также Бразилия, Индия и Пакистан — менее 4 000 шагов.

Ученые отмечают, что множество стран Африки, а также страны, в которых часты военные столкновения, к примеру, Афганистан, Ирак, остались вне исследования.

Неравенство влияет на тучность

Так, американские ученые полагают, что вместо среднего количества шагов, которые страна принимает в качестве наиболее значимого фактора при определении уровней ожирения, "неравенство в деятельности" имеет первостепенное значение. Оно, считают ученые, подобно неравенству в доходах, но только в данном случае речь идет не о богатых и бедных, а о самых ленивых и самых активных. Чем выше этот показатель неравенства по стране, тем выше в ней уровень тучности.

Например, у таких стран, как Швеция, есть лишь небольшой разрыв между наиболее и наименее активными, из-за чего у них низкий уровень ожирения. А в таких странах как США и Мексика имеются аналогичные средние показатели, но первые имеют более высокий уровень неравенства в деятельности и, соответственно, высокий уровень ожирения.

Также исследование показало, что неравенство активности в основном опирается на гендерный фактор.

В странах типа Японии, где отмечен низкий уровень тучности и неравенства в области активности, мужчины и женщины ведут себя примерно одинаково активно в плане физических нагрузок. В то же время, в странах с высоким уровнем неравенства в деятельности, такие как Саудовская Аравия и США, оказалось, что женщины менее активны, чем мужчины.

Среди очевидных выводов оказалось то, что большая физическая активность людей была зафиксирована в тех городах, где для этого созданы возможности (дорожки, тротуары).

Рано радоваться

Стоит отметить, что исследование ученых Стендфорского университета опиралось исключительно на программу в смартфонах. По логике, ее устанавливают те люди, которые хотят контролировать свой вес и свою физическую активность. Однако весной текущего года Министерство здравоохранения Беларуси озвучило результаты масштабного исследования о распространении факторов риска возникновения неинфекционных заболеваний. В итоге было установлено, что 25,4% жителей страны страдают ожирением.

По словам главного внештатного эндокринолога Минздрава, профессора БГМУ Аллы Шепелькевич, избыточную массу тела в Беларуси имеют 60,6% населения. Ожирение наблюдается у 25,4%, а висцеральное ожирение отмечено у 42% мужчин и 63,5% женщин. В возрастной группе от 60 до 70 лет - 60,7% у мужчин и 88% у женщин.