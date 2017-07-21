Директор ЦРУ: Россия усложняет нам жизнь 1 21.07.2017, 10:30

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Майк Помпео

Фото: wikipedia.org

Майк Помпео предупредил, что Москва продолжит попытки вмешательства в дела США.

Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что Россия не планирует выводить войска из Сирии и будет продолжать попытки вмешиваться в дела США, чтобы «насолить Америке», передает «Голос Америки».

Он вновь выразил убежденность, что Россия вмешивалась в президентские выборы, и назвал американо-российские отношения «сложными».

«Я думаю, они хватаются за любую возможность осложнить нам жизнь, считая, что это полезно», – отметил он.

Директор ЦРУ выступил с этими заявлениями в рамках Аспенского форума по безопасности – ежегодного съезда экспертов в области разведки и национальной безопасности, который проходит в Аспене, штат Колорадо.

По словам Помпео, он видел лишь минимальные свидетельства того, что Россия осуществляет серьезную стратегию против боевиков «Исламского государства» в Сирии, и любые предположения, что Россия является союзником США в Сирии, не подтверждаются происходящим в стране.

Однако Помпео выразил надежду, что в мире найдутся места, где США и Россия смогут сотрудничать в борьбе с терроризмом.

По его словам, трудно представить себе стабильную Сирию при президенте Башаре Асаде. Он назвал Асада «марионеткой иранцев», которые теперь имеют «достаточно устойчивое положение в Сирии».

Помпео полагает, что Россия сохранит присутствие в Сирии, поскольку ей нравится средиземноморский порт Тартус.

По его словам, администрация Трампа ищет пути дать отпор Ирану, который хочет стать «главным авторитетом» на Ближнем Востоке.

«Когда наша стратегия будет готова, я уверен, что вы увидите фундаментальный сдвиг в нашей политике» в отношении Ирана, отметил он.

Помпео также затронул вопрос о северокорейской угрозе, отметив, что Трамп задает ему вопросы о Пхеньяне почти при каждой встрече.

«Эта тема все время у него на уме», – сказал Помпео.

Как заявил директор ЦРУ, одно дело, если у КНДР будет ракета, способная нанести ущерб США, и совсем другое – если у нее будет целый арсенал таких ракет. При этом он отметил, что есть меры, которые можно предпринять для ограничения ее возможностей накопления арсенала.

Хотя некоторые считают северокорейского лидера иррациональным человеком, Помпео убежден, что Ким Чен Ын понимает свою главную миссию – «остаться у власти».

Переключившись на другую тему, Помпео высказал мнение, что организация WikiLeaks будет «наносить урон Америке всеми возможными способами».

По его словам, на своем сайте организация призывает студентов проходить стажировки ЦРУ, чтобы стать разоблачителями.