СМИ: Валерий Цепкало помогает создать конкурента ПВТ 21.07.2017, 11:51

Валерий Цепкало

Экс-глава ПВТ будет курировать крупный ИТ-проект в Узбекистане.

Не исключено, что экс-глава белорусского Парка высоких технологий Валерий Цепкало будет заниматься ИТ-проектами в Узбекистане, пишет belaruspartisan.org cо ссылкой на «Народную Волю».

В начале июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев своим указом распорядился создать в стране Инновационный центр по поддержке разработки и внедрения информационных технологий Mirzo Ulugbek Innovation Center.

Накануне подписания этого документа в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана состоялась встреча с основателем белорусского Парка высоких технологий Валерием Цепкало.

Как отмечает узбекское издание Uzdaily, на встрече Цепкало рассказал об успешном опыте создания в Беларуси ПВТ, его становлении и дальнейшем развитии, а также об успехах белорусского ИТ-сектора.

"Стороны договорились продолжить обмен опытом по содействию росту и развитию индустрии программного обеспечения и информационных технологий, в том числе по развитию ИТ-парков и совершенствованию условий деятельности их резидентов, развитии механизмов стимулирования национальных разработчиков программных продуктов, продвижению экспорта ИТ-услуг, а также совершенствованию системы подготовки ИТ-специалистов и повышения их квалификации ", - говорится в публикации.

Напомним, что в разгар кампании по «оптимизации штатов» в госструктурах Валерия Цепкало внезапно уволили с поста директора ПВТ, а на освободившееся место назначили бывшего помощника президента Всеволода Янчевского. Увольнение стало неожиданным и для самого Цепкало, и для всего ИТ-сектора. Мелькнула слабая надежда (скорее даже, фантазия), что «автора» самого успешного и самого перспективного белорусского проект пригласят на работу в правительство. Но нет. Теперь Цепкало имеет все шансы повторить белорусский успех в Узбекистане.