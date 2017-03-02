За что Лукашенко уволил Цепкало? 30 2.03.2017, 13:00

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Валерий Цепкало

Фото: БелТА

Коллеги Валерия Цепкало рассказали свою версию произошедшего.

ПВТ не выполнил план по экспорту IT-услуг в 2016 году в $1 млрд. Это и стало официальной причиной отставки главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало, пишет belaruspartisan.org.

Напомним, в апреле прошлого года Цепкало публично пообещал, что экспорт услуг Парка высоких технологий в 2016 году может приблизиться к $1 млрд.

«Когда мы десять лет назад писали обоснование для декрета о создании ПВТ, то запланировали за десятилетие достичь экспорта в $300-350 млн. И тогда это казалось очень оптимистичным прогнозом. По 2015 году экспорт составил уже более $700 млн, а если мы будем держать темпы роста, которые у нас были на протяжении предыдущих десяти лет, то в этом году приблизимся к миллиарду», - заявил тогда Цепкало.

Однако, по итогам 2016 года объем экспорта Парка высоких технологий увеличился на 16% и составил только $820,6 миллиона. Именно провал планов по экспорту стал официальной причиной отставки главы ПВТ.

Впрочем, многие сотрудники ПВТ считают, что это только повод для отставки Валерия Цепкало. Основной же причиной являются чересчур резкие высказывания уже бывшего главы ПВТ в СМИ.

Цепкало активно выступал в защиту арестованного руководства IBA Group, настаивал на исключении статьи «Незаконная предпринимательская деятельность» из Уголовного кодекса Беларуси и лоббировал продление льгот для резидентов ПВТ.