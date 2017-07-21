Белорусские туристы попали в ловушку в Крыму 30 21.07.2017, 17:32

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Виктория и Максим остались без денег и документов.

Ситуация с потерей документов часто решается через посольство родины в чужой стране. Неудобно, дорого, но выход есть. Виктория попала в более сложную ситуацию, утратив документы в Крыму. Выбраться с полуострова без паспорта нельзя ни по купленному на самолет билету, ни с помощью паромной переправы, пишет onliner.by.

— Мы ездим отдыхать в Крым каждый год, даже события последних лет нас от этой традиции не оттолкнули, — рассказывает Максим, брат Виктории. — В этом году поехали в Межводное, как обычно, большой компанией с детьми. Сестра прилетела на пару дней позже. В одну из ночей к ней в комнату через окно залез вор. Утром приехала полиция, провела все необходимые следственные мероприятия. Украли около 100 тысяч российских рублей и паспорт.

Следователь первоначально нам сказал, что без проблем заверит копию паспорта, с которой Вероника 25 июля улетит по своему билету домой. Мы спокойно отдыхаем: неприятно, конечно, но жизнь продолжается.

— Но вчера поехали к следователю заверять копию паспорта и выяснили, что никто нам ее не заверит, могут дать справку о краже документа. С этой справкой гражданину нужно ехать в посольство, где и дадут временный документ на выезд. Но вот незадача: посольство находится в Москве, а выехать из Крыма без документа нельзя.

Максим говорит, что в Посольстве Беларуси в Москве ему предложили такой вариант: к ним приезжает кто-то с нотариальной доверенностью от имени Вероники и возвращается в Крым с документом на временный выезд.

— Даже если допустить, что у нас есть финансовая возможность слетать в Москву и вернуться обратно в Крым (билет в одну сторону стоит сейчас от $200), то нотариус отказывается заверять доверенность без паспорта. Круг замыкается снова.

Помощь пришла из Минска, когда с ребятами связался МИД.

— В Ростове-на-Дону есть отделение Посольства Беларуси в России. Мы отправили им вот такое заявление. Обещали документы отправить почтой. Теперь все зависит от «Почты России». Наш самолет улетает 25 июля, — рассказал Максим.