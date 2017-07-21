Путин рассказал о своих планах после ухода с поста президента РФ 14 21.07.2017, 21:16

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Владимир Путин

Фото: Алексей Никольский / ТАСС

Президент РФ начал встречу со школьниками с обсуждения своих «постпрезидентских» планов.

Владимир Путин во время встречи со школьниками из 66 регионов России, которая проходит в Сочи, заявил, что пока не принял решение о том, останется ли он президентом. Мероприятие с участием школьников проходило на территории образовательного центра для одаренных детей «Сириус» в городе Сочи, передает РБК.

«Я пока не решил, ухожу я с поста президента или нет. После того как я отвечу себе на этот вопрос, я буду думать о следующем шаге», — сказал Путин. Однако, по его словам, «в мире есть много интересных занятий», а заниматься политикой можно вне рамок президентских обязанностей.

«Можно ведь и так. Есть общественные организации, есть другие, очень интересные для меня направления, например экология. Я ее очень люблю, мне очень нравится это направление», — добавил президент и напомнил школьникам, что раньше неоднократно «совершал поездки» с учеными.

Как Путин отвечал на вопрос про новый срок

Президент РФ ранее неоднократно отвечал на вопрос о том, планирует ли он принимать участие в выборах 2018 года. Так, например, во время прямой линии, которая состоялась еще в апреле 2014 года, он заявил, что в «таких ситуациях» он говорит «одно и то же». «Надо думать не о том, где и как мы будем работать в будущем, а надо думать о том, как нам работать сейчас, оправдать доверие людей сегодня. В зависимости от того, как будет складываться ситуация в будущем, и будут приниматься дальнейшие решения», — заявил тогда президент РФ.

В конце мая 2017 года Путин опять повторил свой тезис о том, что говорить о кандидатах в президенты рано — на этот раз в интервью французской газете Le Figaro. Он также добавил, что «все люди, которые пройдут предусмотренные законом процедуры, «безусловно, могут и будут принимать участие, если они этого хотят».

В начале июня на Петербургском международном экономическом форуме, на вопрос корреспондента РБК Альфии Зивере Путин заявил, что отдельно расскажет ей о своих планах на новый президентский срок «попозже, когда время придет».

Во время прямой линии в середине июня этого года Путин избегал прямых ответов на вопросы, связанные с его планами на 2018 год. Так, например, на вопрос о своем преемнике («Кого вы планируете оставить после себя?») на президентском посту Путин сказал, что только «избиратель, российский гражданин может определить, кто будет возглавлять регионы, район конкретный, город, область или страну». Президент добавил, что «сам когда-то определится» с преемником. «Не вижу ничего зазорного сказать, что мои предпочтения так-то и так-то сформулированы», — сказал он. Не ответил Путин и на вопрос телеведущего Дмитрия Борисова о том, будут ли еще прямые линии с его участием. «Если будет линия, то она будет прямая, как сегодня», — пообещал президент.

Президент и дети

Президент РФ не впервые встречается с выпускниками образовательного фонда, однако в этом году федеральный канал ведет трансляцию этой встречи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, анонсируя встречу, что учащиеся «Сириуса» будут задавать «те вопросы, которые захотят». По его словам, встреча продлится «час-два», однако четко заданных временных рамок не предусмотрено.

Газета «Ведомости» в июне сообщила, что одной из важных тем предстоящей президентской кампании могут стать проблемы молодежи. Как рассказали изданию источники, близкие к администрации президента, социологическим службам уже поручен сбор материала для аналитических исследований, связанных с молодежью. По результатам этих исследований планируется разработать ряд инициатив, ориентированных на интересы этой группы. Тематически они будут связаны с качеством образования, перспективами трудоустройства, кредитными программами, безопасностью и цифровой экономикой.

Политолог Николай Миронов считает, что Путин уже начал предвыборную кампанию и молодежь — это та аудитория, к которой президент обращается. Аудиторией Путина также являются родители — президента показывают по телевизору, «идет заход в семьи», рассказал эксперт в разговоре с РБК. «Молодежь влияет друг на друга через те же соцсети, и, если ты влияешь на часть аудитории, ты воздействуешь на всю», — считает Миронов.

Помимо встречи со школьниками в «Сириусе», с конца мая Владимир Путин провел еще несколько мероприятий, которые так или иначе были связаны с детьми. Так, например, 31 мая президент пообщался с отечественными мультипликаторами; в День России 12 июня вручил паспорта десяти талантливым школьникам — победителям олимпиад и лауреатам творческих конкурсов. До этого, 29 мая, Путин подписал указ об объявлении 2018–2027 годов Десятилетием детства.

Собеседник РБК в администрации президента рассказывал, что Путин сам изъявляет желание проводить мероприятия, тем или иным образом связанные с детьми и подростками. «С одной стороны, он сам стал дедушкой, о чем за последнее время сказал дважды — в фильме Оливера Стоуна и во время прямой линии. С другой стороны, забота о подрастающем поколении очеловечивает любого политика», — рассуждает собеседник РБК.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее предупреждал, что считать встречу президента со школьниками частью предвыборной кампании «не надо», как и ожидать того, что в будущем мероприятие вырастет до масштабов прямой линии. «Я бы не говорил, что это расширение до прямой линии. Это абсолютно разные форматы», — отметил пресс-секретарь.

Песков также рассказал, что Путин посещает образовательный центр «Сириус» несколько раз в году и нынешняя встреча со школьниками является продолжением его обычного общения с воспитанниками образовательного центра. Песков указал, что Путин «стоял у истоков» создания центра для одаренных детей и лично курирует его работу.