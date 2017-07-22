«Маму мою не видели?»: в прямой эфир украинского ТВ пришел ребенок 1 22.07.2017, 10:07

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В вечерний прямой эфир на «5 канале» с советником министра внутренних дел Зоряном Шкиряком неожиданно ворвался ребенок.

Ведущая как раз ставила вопрос о задержании активистки, которая обнажилась на совместном брифинге президента Украины Петра Порошенко и Александра Лукашенко в Киеве, когда в студию с громким вопросом «А вы маму мою не видели?» ворвалась девочка.

Реакция Шкиряка была красноречивой, особенно удивление советника главы МВД выдали глаза, пишет «Обозреватель».

Напомним, ранее подобный казус произошел в эфире BBC, когда Роберт Келли, доцент Пусанского национального университета, давал интервью в прямом эфире и в кадре неожиданно появились его дети.