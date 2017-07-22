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Рада БНК требует освободить политических заключенных

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  • 22.07.2017, 14:51
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Власти должны немедленно прекратить преследование участников мирных акций протеста.

Об этом говорится в заявлении Рады БНК, принятой вчера, 21 июля.

Приводим текст документа:

- 20 июля в суде Центрального района города Минска состоялись судебные процессы над участниками акции солидарности с белорусскими политзаключенными, которая прошла 22 июня. Максим Винярский, Леонид Кулаков и Ольга Николайчик арестованы на срок от 10 до 15 суток, Артем Черняк, Николай Логвинов и Никита Краснокуцкий получили крупные штрафы. Некторые административные процессы прошли без участия обвиняемых, а приговоры выносились на основании лживых показаний свидетелей-милиционеров.

Незаконные решения об арестах и штрафы принимали судьи Виктория Шабуня и Иван Костян, которые ранее неоднократно участвовали в расправах над активистами оппозиции.

В ближайшее время можно ожидать новых административных процессов в отношении участников акций, которые прошли 3 и 7 июля под лозунгом «За мирную Беларусь». Некоторых из них уже вызывают в отделения милиции для составления протоколов.

Рада БНК требует от властей Беларуси немедленно освободить и реабилитировать всех политических заключенных и прекратить преследование участников мирных акций протеста. Также БНК обращается к международному сообществу с призывом оказать давление на режим Лукашенко, чтобы добиться защиты прав человека и уважительного отношения к гражданам страны.


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