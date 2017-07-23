Под Минском отгремел фестиваль на 20 тысяч человек 3 23.07.2017, 11:18

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Главным противоречием «Рока за Бобров» было выступление на одной сцене Михалка и российской группы «Чайф».

Что ты ответишь на вопрос: "Чем тебе запомнился фестиваль?", если у фестиваля есть качественный лайн-ап, но половину музыкантов ты слушаешь из очереди за пивом? Ответ очевиден! И ведь проходили же это в прошлом году, на "Роке за Бобров 2016". Что же предприняли организаторы на этот раз? Об этом передает «Еврорадио».

Проблема очередей в туалет была решена гениально, в британском стиле. Там открытые писсуары, в которые выпившие мужчины могут справить малую нужду, стоят прямо посреди барных улиц. На "Роке за Бобров" такие стоечки появились в "туалетном" кластере. Сработало!

Но вот избавить людей от бесконечного стояния на фудкорте под палящим солнцем не получилось, несмотря даже на то, что количество "пивных" точек увеличили раза в три. Озвученная Александром Помидоровым со сцены цифра: 23 тысячи зрителей — похоже, ни капли не преувеличена. При в общем-то недешeвом билете — 35 рублей — цифра фантастическая. Но в итоге, чтобы выпить пива на пивном фестивале, людям приходилось проводить в очередях часы. Тоже без преувеличения.

Вы уж простите, что начинаем с натуралистичных подробностей. На самом деле, было круто: погода удалась, музыканты выходили на сцену точно по графику и выкладывались на 100%, а публика живо подхватывала хиты. Но запомнится-то фестиваль именно очередями...

Владимир Шахрин: "Я в революции давно наигрался"

Главным противоречием "Рока за Бобров" было выступление на одной сцене панк-рок-группы Brutto, основанной Сергеем Михалком, жившим тогда в фактическом изгнании в Украине, и российской группы "Чайф", участники которой поддерживают действия России в Крыму. Всего две недели назад на акустическом концерте в "Шаблях" Михалок в одном из пространных спичей между песнями назвал "Чайф" говняной группой. Поэтому встречу музыкантов все ожидали с интересом.

Но организаторы фестивался сделали так, чтобы "Чайф" и Brutto не встретились: в лайн-апе их разделили две группы и два с половиной часа. Пообщаться с Сергеем на тему "Чайфа" у Еврорадио не получилось — он к журналистам не вышел. Зато лидер "чайфов" Владимир Шахрин — рокер старой закалки — пришёл в пресс-центр.

"Не совсем моя музыка, — отвечает лидер "Чайфа" на вопрос журналистки "Белсата" о группе Brutto. — Я в революции давно наигрался... Это дело 20-летних, мне кажется. Причем нормальное такое дело, 20-летние этим и должны заниматься. Они еще верят, что где-то существует идеальная политическая система, идеальный справедливый мир. Я-то точно знаю, что этого не бывает. Не было и никогда не будет. Мир чрезвычайно несправедлив, но жить в нем интересно".

Журналисты замечают, что Сергею Михалку уже за сорок, но он, кажется, до сих пор верит в революции.

"В сорок я уже точно в это не верил. Мне кажется, у меня лет в 29 закончилась эта история, когда я наивно думал, что нужно этого на этого поменять — и вдруг станет всё лучше. Ничего не станет лучше", — говорит в ответ Шахрин.

Деликатно интересуемся, есть ли группы, с которыми "Чайф" не стал бы играть на одной сцене.

"У меня нет никаких предубеждений по этому поводу, — продолжает музыкант. — В конечном итоге, есть наше время на сцене, и мы будем играть то, что мы хотим играть. И, в принципе, это даже отчасти интересно. У тех групп, которые мне по какой-то причине не нравится, есть аудитория, которая, скорее всего, относится к нам так же. Но у нас есть возможность выйти на эту аудиторию и разубедить их".

Конечно, был огромный соблазн спросить у Шахрина, чей Крым. Но, посмотрев в добрые глаза дяди Вовы, журналисты поняли, что не надо. И вместо этого спросили, как лидер "Чайфа" относится к независимой Беларуси.

"Мы привыкли, да, — ответил он. — Вначале это казалось немножко странным, но сейчас ни у кого нет сомнений в том, что это отдельное государство. Но тот уровень "пограничности", который между нами сейчас есть, меня абсолютно устраивает. Его практически нет. У нас даже паспорта не попросили! Мы вышли из самолета, чемоданы забрали и ушли!"

"Каста" вдруг оказывается невыразительной — как-то не прозвучал российский хип-хоп с белорусской сцены. А вот Naviband, "Дай Дарогу!", Anacondaz, и "Сплин" ожидаемо хороши.

Становится немного грустно, когда Васильев меняет гитару, чтобы петь нам еще, но кто-то шепчет ему что-то на ухо — и музыкант раскланивается, снимая инструмент с плеча. На очереди хедлайнеры "Рока за Бобров" — Brutto — с самым долгим сетом — 1 час 20 минут.

Программа "Double Hot" оказалась не совсем "дабл": в ней нет ни одной песни "ляписов", которой бы ранее не исполняли Brutto. "Капитал", "Манифест", "Матрёшка", "Рамонкі" — всё это перекочевало в репертуар группы Сергея Михалка гораздо раньше, чем к названию "Brutto" (вероятно, в маркетинговых целях) добавили "&Lyapis". В общем, "трубы были", как и обещали афиши. Но играли они не то, ради чего стоило бы переименовывать "бригаду революционного угара".

Brutto говорят о себе: "Кровь с молотком!" — и вколачивают свои ЗОЖ-боевички в зрителей один за одним, практически без пауз, как на тренировке по кроссфиту. Музыкантов в "бригаде" много, и иногда оператор не угадывает, кому на данной конкретной песне не хватило микрофона. Тогда мы видим на экране, как кто-нибудь ходит по сцене и смешно открывает рот.

Журналисты вскоре узнают из трансляции концерта по ОНТ, что "их песни вот уже два десятка лет играют по всей стране из всех возможных источников звука". Как будто и не было последних пяти лет. Быть разрешенным певцом революции непросто, тем более — после сорока. Но Сергей справляется.