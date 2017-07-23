Солист «Песняров» ранен при задержании хулигана 23.07.2017, 12:44

Андрей Еронин

Все случилось в автобусе Москва – Минск ночью.

Ночью с 10 на 11 июля вокалист госансамбля «Песняры» Артур Михайлов и другие пассажиры успокаивали нетрезвого мужчину, который беспокоил весь автобус. С наступлением темноты буйный пассажир набросился на Артура с ножем и полоснул им по лицу, пишет kp.by.

Певец смог прижать обидчика к стеклу и с другими пассажирами блокировал его до ближайшего поста российской ДПС. Выхватить нож удалось только сотрудникам милиции. Для Артура происшествие закончилось раной. Сейчас швы уже сняты. Из-за происшествия он пропустил выступления ансамбля на «Славянском базаре в Витебске».

Худрук «Песняров» Роман Козырев прокомментировал:

- У нас концерты 27 июля в Гродно, а 29-го в Бресте. Артур классный артист и нужен нам на сцене!