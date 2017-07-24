Вторую за месяц Toyota Land Cruiser угнали в Минске 6 24.07.2017, 10:21

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Автомобиль был оборудован сигнализацией.

Машину - Toyota Land Cruiser 200 2014 года выпуска - угнали в Первомайском районе ночью 22 июля. Владелец обратился в милицию на следующий день. Автомобиль был оборудован сигнализацией, передает БелТА.

Как сообщалось, подобное преступление произошло ночью 13 июля во Фрунзенском районе столицы. Неизвестный угнал Toyota Land Cruiser Prado 2017 года выпуска, оборудованную сигнализацией. Машину похитили с проспекта Победителей. Владелец заметил пропажу утром и обратился в милицию. Было возбуждено уголовное дело по ст.214 УК Беларуси (угон транспортного средства или маломерного водного судна)