Белорусские школьники завоевали пять медалей на международной олимпиаде по физике 5 24.07.2017, 13:20

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Международная олимпиада по физике прошла в Индонезии с 16 по 24 июля.

В копилке у белорусских школьников две серебряные и три бронзовые медали, сообщает БелТА.

Серебро получили выпускник лицея №1 им.Пушкина г.Бреста Никита Игнатюк и выпускник столичной гимназии №10 Евгений Шарамед. Бронзовыми призерами стали выпускник лицея №1 им.Пушкина г.Бреста Павел Курач, выпускник лицея БГУ Никита Стрижак и выпускник Могилевского государственного областного лицея №3 Валентин Дорофеев. Руководителями команды являются преподаватели БГУ и лицея БГУ Анатолий Слободянюк и Леонид Маркович.