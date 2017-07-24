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Белорусские школьники завоевали пять медалей на международной олимпиаде по физике

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  • 24.07.2017, 13:20
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Международная олимпиада по физике прошла в Индонезии с 16 по 24 июля.

В копилке у белорусских школьников две серебряные и три бронзовые медали, сообщает БелТА.

Серебро получили выпускник лицея №1 им.Пушкина г.Бреста Никита Игнатюк и выпускник столичной гимназии №10 Евгений Шарамед. Бронзовыми призерами стали выпускник лицея №1 им.Пушкина г.Бреста Павел Курач, выпускник лицея БГУ Никита Стрижак и выпускник Могилевского государственного областного лицея №3 Валентин Дорофеев. Руководителями команды являются преподаватели БГУ и лицея БГУ Анатолий Слободянюк и Леонид Маркович.


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