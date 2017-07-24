закрыть
24 июля 2017, понедельник, 16:03
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Леонид Злотников: Украинские власти не прикажут частникам покупать белорусские тракторa

3
  • 24.07.2017, 13:25
  • 4,370
Леонид Злотников
Фото: charter97.org

Из затеи с продажей тракторов ничего не выйдет.

Увеличение товарооборота Беларуси с Украиной в течение двух лет до $ 8 млрд реально, только экспорт тракторов может вырасти в несколько раз, заявил вице-премьер Владимир Семашко после визита белорусской делегации в Киев.

— Речь идет, скорее всего, не об увеличении объема товарооборота, а о восстановлении прежних объемов, так в посление годы он сократился примерно на2 миллиарда долларов, — рассказал в экспресс-комментарии «Салідарнасці» независимый экономист Леонид Злотников.

По мнению эксперта, если наверстать упущенное во взаимной торговле и удасться, то уж точно не за счет белорусских тракторов.

— В Украине рыночная экономика. И тамошнее правительство не может навязать частному сектору белорусские тракторы. Это говорит о непонимании той модели экономики, что сложилась в Украине. Поэтому мне кажется маловероятным увеличение товарооборота за счет тракторов, — подчеркнул экономист.

Он напомнил о том, как ранее организовывались поставки отечественной техники в соседние государства:

— Российские губернаторы могут купить наши трактора для коммунального хозяйства крупных городов, наши троллейбусы. И Киев троллейбусы может купить, и тот же Кишинев. Потому что здесь решают государственные власти, не частный сектор.

Эксперты оценили поручение Лукашенко «вгрызаться в европейский рынок»

Киев в первую очередь интересуют поставки из Беларуси нефтепродуктов. Есть определенный интерес в поставках калийных удобрений.

— Главный объем экспорта в Украину, больше 50%, составляют нефтепродукты, — напомнил экономист.


Мнение

Лукашенко, как уж на сковородке
Лукашенко, как уж на сковородке Богдан Яременко
Маркетынгавая Беларусь
Маркетынгавая Беларусь Севярын Квяткоўскі
Очень странный визит
Очень странный визит Олег Белоколос
Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты
Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты Александр Хара


Интервью

Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты