Леонид Злотников: Украинские власти не прикажут частникам покупать белорусские тракторa

Леонид Злотников: Украинские власти не прикажут частникам покупать белорусские тракторa3
- 24.07.2017, 13:25
- 4,370
Из затеи с продажей тракторов ничего не выйдет.
Увеличение товарооборота Беларуси с Украиной в течение двух лет до $ 8 млрд реально, только экспорт тракторов может вырасти в несколько раз, заявил вице-премьер Владимир Семашко после визита белорусской делегации в Киев.
— Речь идет, скорее всего, не об увеличении объема товарооборота, а о восстановлении прежних объемов, так в посление годы он сократился примерно на2 миллиарда долларов, — рассказал в экспресс-комментарии «Салідарнасці» независимый экономист Леонид Злотников.
По мнению эксперта, если наверстать упущенное во взаимной торговле и удасться, то уж точно не за счет белорусских тракторов.
— В Украине рыночная экономика. И тамошнее правительство не может навязать частному сектору белорусские тракторы. Это говорит о непонимании той модели экономики, что сложилась в Украине. Поэтому мне кажется маловероятным увеличение товарооборота за счет тракторов, — подчеркнул экономист.
Он напомнил о том, как ранее организовывались поставки отечественной техники в соседние государства:
— Российские губернаторы могут купить наши трактора для коммунального хозяйства крупных городов, наши троллейбусы. И Киев троллейбусы может купить, и тот же Кишинев. Потому что здесь решают государственные власти, не частный сектор.
Эксперты оценили поручение Лукашенко «вгрызаться в европейский рынок»
Киев в первую очередь интересуют поставки из Беларуси нефтепродуктов. Есть определенный интерес в поставках калийных удобрений.
— Главный объем экспорта в Украину, больше 50%, составляют нефтепродукты, — напомнил экономист.