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Главный тренер «Славии»: Не стоит недооценивать БАТЭ

  • 25.07.2017, 10:27
Ярослав Шилгавы
Фото: Alchetron

Cегодня борисовчане сыграют в ЛЧ с клубом из Праги.

Главный тренер пражской «Славии» Ярослав Шилгавы поделился ожиданиями от противостояния с БАТЭ в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, пишет «Трибуна».

«Мы, как и наше руководство, хотим двигаться вперед, а потому ощущаем давление. Мы уважаем БАТЭ – это опытная команда, которая каждый год выступает в еврокубках. Но несмотря на то, что белорусская команда сильна, мы хотим двигаться вперед.

Любое поражение будет разочарованием. Мы понимаем, что нас ждет, но я считаю, что это не будет связывать нам ноги и не отразиться на нашей игре.

Я не буду раскрывать слабые стороны соперника. В своем чемпионате БАТЭ долгое время выигрывает титулы, они умеют хорошо атаковать, в их составе есть отличные скоростные игроки. Но я считаю, что мы найдем правильную тактику и добьемся хорошего результата перед ответным матчем.

Мы знаем, как играть против БАТЭ. Белорусы хотят забить на выезде, но мы должны не позволить им сделать это. Я хотел бы, чтобы мы в домашнем матче выиграли. Тем не менее, я бы не стал недооценивать силу противника, – сказал Шилгавы.


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