33 года назад ушел из жизни Владимир Короткевич 3 25.07.2017, 21:57

Владимир Короткевич

Владимир Короткевич по сей день он остается одним из самых читаемых белорусских писателей.

Писатель умер 25-го июля 1984-го года.

Автор романов «Каласы пад сярпом тваім», «Хрыстос прызямліўся ў Гародні», повестей «Дзікае паляванне караля Стаха», «Чорны замак Альшанскі», многих книг поэзии, переводов, очерков, Владимир Короткевич учил белорусов любить Беларусь. И по сей день он остается одним из самых читаемых белорусских писателей, напоминает «Белсат».

Владимир Короткевич родился 26-го ноября 1930 г. в семье русскоязычного чиновника в городе Орша. Во время войны он был эвакуирован сначала в Пермь, а затем в Оренбург. Среднее образование он получил в Орше. Окончил филологический факультет Киевского университета. Свободно владел украинским языком и имел репутацию «украинского националиста».

В 1954 – 1956 гг. был учителем в сельской школе недалеко от Киева и с 1956 до 1958 преподавал в родном городе Орша. Позже учился на курсах по литературе и кинематографии в Москве. С 1962 года и до своей преждевременной смерти в 1984 г. жил в Минске.

Душа останется

В 2010 году Кася Камоцкая и Виктор Корзун сняли для телеканала «Белсат» документальный фильм, который рассказывает о тайнах влияния произведений Короткевича на формирование белорусского национального сознания. А также подсознания.

Фильм называется «Владимир Короткевич. Душа останется» – по первой строке одного из стихотворений автора. «Это выражение соответствует концепции ленты», – говорит продюсер, певица Кася Камоцкая, которая беседует о Короткевиче с героями фильма: его друзьями и читателями-воспитанниками – Антоном Рудаком, Андреем Ходановичем, Рыгором Бородулиным, Василием Семухой, Адамом Мальдисом, Светланой Курс и другими.