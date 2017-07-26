Белорусская рок-группа Re1ikt дала необычный концерт в пижамах 26.07.2017, 16:04

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Фото: nn.by

Рокеры оделись в халаты и даже пижамный костюм динозавра.

Необычный концерт в уютной домашней атмосфере состоялся в столичном пространстве «Квартирник» в минувшее воскресенье, пишет nn.by.

Музыканты группы Re1ikt оделись в халаты и даже пижамный костюм динозавра, чтобы презентовать слушателям свои лучшие композиции в камерных аранжировках на базе студии «МузШок». Обычно там люди учатся играть на музыкальных инструментах, но время от времени школа превращается в концертную площадку, где в формате квартирника играют известные белорусские музыканты.

Фото: nn.by

«После переезда из Гомеля в Минск мы давали немало «квартирников» прямо у себя дома. Людям очень нравились такие концерты. А поскольку мы давно уже ничего подобного не делали, решили вспомнить те времена, чтобы снова близко познакомиться с нашими слушателями. На самом же деле это был полноценный акустический концерт, но прежде всего мы старались создать уютную домашнюю атмосферу: по-свойски оделись, зажгли лампы-ночники, угощались чаем с печеньем», — говорит лидер группы ударник Александр Демиденко.

Фото: nn.by

Публике пришелся по сердцу такой формат мероприятия, когда можно, укрывшись пледом, заказать любимую песню, а также спросить у музыкантов о чем угодно.

Фото: nn.by

Следующий концерт Re1ikt состоится 12 августа в историческом центре Минска в рамках проекта «Пешеходка». Это будет большой сольный благотворительный концерт со свободным входом.

Фото: nn.by

Фото: nn.by

Группа Re1ikt работает в направлении world rock, сочетая традиционный белорусский песенный фольклор с актуальными рок-направлениями. В композициях команды сплелись полесский шаманизм, аутентичный драйв и таинственный белорусский космос. Коллектив является обладателем ряда музыкальных наград в Польше и Беларуси, выступал в Украине, в Литве, России.