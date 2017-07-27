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Ввести Россию в состав Британии

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  • Евгений Ихлов
  • 27.07.2017, 8:05
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Евгений Ихлов
Фото: RFE/RL

Допустим, под красивым поэтическим названием - Литл Бритн.

Очень неглупые люди день и ночь думают над проблемой: российская социокультурная матрица постоянно возрождает имперскую, сословную и деспотическую модель «Русской Системы». Что только не делали с этой «матрицей» Ленин и Сталин - тотально меняли идеологию, уничтожали весь жизненный уклад и целые социальные страты - не помогает. Ельцин, напротив, вернул к думской монархии, распахнул «окно в Европу», создал новые вестернизированные слои, дал невиданную с весны-лета 1917 политические свободы - матрица целее целого.

Тогда возникает вопрос: может быть поможет только ее тотальное уничтожение - как обоих Римских империй, мезоамериканских цивилизаций, или халифатов юга Испании - единственных культур Западной Европы, не знавших Темных веков?

Конечно, новая эпоха демократии даст возможность вернутся к открытости 90-х и очередной эре критического осмысления отечественной истории - четвертой после 20-х, 60-х, 80-х годов. Но это опять будет поверхностное влияние. Которое будет сброшено, как вода отряхивающемся щенком, вылезшим из канавы...

Единственный негеноцидный выход - это погрузить Россию в либеральную культурную традицию значительно большей мощности. Поражение Второго рейха 99 лет назад перечеркнуло германский вариант. Американский патронаж приведет лишь к латиноамериканизации России - консервации проамериканской «просвещенной» диктатуры. Если не ломать матрицу грубо, то можно попытаться преобразовать ее, заменяя институты.

Например, Российская Федерайция становиться частью Великой Британией. Допустим, под красивым поэтическим названием - Литл Бритн. Уничижение - паче гордости! Сразу исполняется мечта миллионов о реставрации легитимной монархии - даже круче: Виндзоры от старшей ветви Ольденбургов, а т.н. «Романовы» - младшая ветвь голштинской династии. Никакой Думы - Палаты Общин! И крик в парламенте «Хер!» означает лишь уважительное «Слушайте!» И никакого «сената» - Палата Лордов. Камзолы, парики... Как то будет благоугодно Вашей милости... Благодарю Вас, барон...

Никакой чекистской опричнины - родовая аристократия, со времен Гастингса и даже Камелота!

А какие разговоры в офицерском клубе: сэр, Вы в Индии в каком полку служили? - Нишшапурских стрелков, полковник...

Немедленно - судебная реформа - кругом присяжные... Зорькин заказывает себе парик и пытается прицепить его скрепами... Но не выдерживает квалификационный экзамен на знание судебных прецедентов Звездной палаты...

Никакого чертового большевистского федерализма - великий князь Московский, царь Казанский и имам Дагестана - вассалы британской короны... Вольный коронный город Сент-Петерсберг...

Воссоединение братских народов - Руськое Гетманство также получает право войти под эгиду Британской империи. Тем более, что указа Порошенко об овладении госслужащими английским к 2019 году никто не отменял. Поэтому Литл Бритн будет откуда черпать управленческие кадры... Возрождая славные традиции царя-батюшки Алексея Михайловича...

Право на госслужбу дает только знание государственного английского языка. Но тут толерантность - как альтернатива допускается знание шотландского, гэльского, ирландского или кокни...

Партии только британские - хочешь в партию власти - вперед в Консервативную, а хочешь - к Лейбористам, Либералам или Сторонникам Независимости Шотландии... Но все партийное общение только на английском (и других языках Британских островов).

И фунт - который никто не назовет «деревянным». И никакой зависимости от Брюсселя!

Это вариант представляется мне самым надежным и либеральным сценарием европеизации и демократизации России.

Послесловие

В связи с моим предложение ввести Россию в состав Британии, мне напомнили, что мол не тот масштаб - якобы с Индией ничего не получилось.

Как так – президентом Индии уже второй раз избран "неприкасаемый" (их всего 1/7 населения страны) и много депутатов из этой касты!

Вот так и прорастает за 70 лет газон британского либерализма.

Обаму, между прочим, тоже избрали через 3/4 столетия после того, как в ККК на Юге имел такой же охват как в КПСС в 1989 г.

Это я к тому, что надо просто отсчитать 70-75 лет от оттепели 1954 года - и стричь газон (а окурки и фантики - не бросать).

Евгений Ихлов, «Фейсбук»


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