Сенат США решил не отменять Obamacare 27.07.2017, 9:59

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Несколько республиканцев отказались голосовать за отмену закона при неподготовленной альтернативе ему.

План отмены значительных частей Obamacare завершился провалом, поскольку несколько республиканцев присоединились к демократам, отказавшись голосовать за отмену закона при неподготовленной альтернативе ему, сообщает «Голос Америки».

45 сенаторов проголосовали «за», «против» – 55. Против законопроекта выступили семь республиканцев. Поставленный на голосование законопроект, по существу, не отличался от того, что был одобрен Конгрессом два года назад (на него наложил вето тогдашний президент США Барак Обама.

Накануне сенаторы отклонили комплексное предложение по улучшению закона.

Некоторые республиканцы и ранее выражали беспокойство тем, что отмена закона без замены приведет к тому, что многие американцы потеряют страховку. Этот подход имеет недостаточно сторонников.

Сенат надеялся на этой неделе провести итоговое голосование по здравоохранению. Некоторые лидеры республиканцев рассматривали так называемый «тощий» законопроект, который предусматривает отмену лишь нескольких ключевых положений действующего закона, включая штрафы для не имеющих страховки и компаний, которые не обеспечивают страховкой своих сотрудников.

Ранее в среду директор по связям с общественностью Белого дома Энтони Скарамуччи заявил телеканалу CNN, что если законопроект будет принят, то проблемы национальной системы здравоохранения не будут разрешены в ближайшем будущем.

«Если вы ждете панацеи с немедленным эффектом, то никто в Вашингтоне вам этого не даст», – сказал Скарамуччи.