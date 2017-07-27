Александра Герасименя вышла в финал ЧМ 27.07.2017, 10:39

Александра Герасименя

Фото: tut.by

Белорусская пловчиха продолжает выступление на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Александра Герасименя вышла в финал ЧМ на дистанции 50 метров на спине.

В решающий заплыв Герасименя квалифицировалась с седьмым временем. Еe результат — 27,54 секунды. Финал пройдeт вечером 28 июля, передает «Еврорадио».

Отметим, что последнюю медаль чемпионатов мира на дистанции 50 метров на спине Александра Герасименя завоевала аж 10 лет назад — в 2007 году, на ЧМ в Мельбурне.

Напомним, белорусский пловец Илья Шиманович в финале на 50-метровке брассом показал восьмой результат. Чемпионом мира стал британец Адам Пити — обладатель мирового рекорда в этой дисциплине.