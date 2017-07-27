В Беловежской пуще нашли передвижной самогонный заводик 9 27.07.2017, 11:39

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Владельцем хитроумного агрегата оказался работник лесничества.

Участковые инспектора обнаружили и уничтожили передвижной самогонный аппарат в Беловежской пуще, хозяином агрегата оказался работник лесничества.

«Участковыми инспекторами Пружанского РОВД совместно с участковыми инспекторами Свислочского РОВД Гродненской области в 18.00 часов 24.07.2017 года лесном массиве, расположенном в 265 квартале Новодворского лесничества ГПУ НП «Беловежская пуща» был задержан гражданин, 1970 года рождения, проживающий: д. Новый Двор, Свислочского района, Гродненской области, работающий в указанном лесничестве, который изготавливал самогон на передвижном самогонном аппарате», - сообщает официальный сайт УВД Брестского облисполкома.

«В ходе проведения разбирательства было дополнительно обнаружена емкость с 300 литрами самогонной браги и 60 литров самогона. По данному факту проводится проверка, самогон изъят, самогонная брага уничтожена», - проинформировали правоохранители.