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697 лет назад ВКЛ разгромило войско Тевтонского ордена под Медниками

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  • 27.07.2017, 12:16
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Наши предки остановили экспансию тевтонцев.

Битва под Медниками — сражение, произошедшее 27 июля 1320 года на территории Жемайтии между вторгшимся войском крестоносцев Тевтонского ордена и войсками ВКЛ.

В битве со стороны крестоносцев принимали участие 40 рыцарей, гарнизон Мемельского замка и отряд самбийцев. Часть рыцарей отделилась от основного отряда предавшись грабежу окрестностей Медников — тогдашней столицы Жемайтии, тогда основной отряд и был атакован войсками ВКЛ и полностью уничтожен. На поле битвы погибли командир крестоносцев маршал Тевтонского ордена Генрих Плоцке и ещё 29 тевтонских рыцарей, а также около 200 солдат из вспомогательных соединений.


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