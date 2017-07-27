Cтало известно, где белорусы работают за «спасибо» 27.07.2017, 12:29

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Сколько организаций и какие суммы задолжали по кредитам и займам на выплату зарплаты.

Задолженность организаций по кредитам и займам на выплату зарплаты на 1 мая составила 156,7 миллиона рублей, сообщает tut.by со ссылкой на Нацбанк. Эта сумма ровна 7,1% от начисленного за месяц фонда зарплаты. Для сравнения: на 1 апреля задолженность составляла 165,8 миллиона рублей.

Наиболее высокий удельный вес задолженности сложился в организациях Минстройархитектуры (76,9% от начисленного фонда зарплаты), Минпрома (10,5%), концернов "Беллегпром" (39,1%) и "Беллесбумпром" (15%).

Эти организации оказались в число тех, которые в прошлом году допускали просроченную задолженность по зарплате.

Отметим, что информацию о просроченной задолженности предприятий по зарплате Белстат в последний раз опубликовал в мае прошлого года.

Напомним, в прошлом году предприятиям-должникам по зарплате запретили брать на работу иностранцев.