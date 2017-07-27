Синоптики: Завтра будет до +30 градусов 1 27.07.2017, 12:56

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Кратковременные дожди и грозы ожидаются 28 июля.

В Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью по Гомельской и Могилевской областям, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах - грозы.

Местами по юго-востоку страны ожидаются сильные дожди. Ночью и утром в отдельных районах будет слабый туман. Ветер ожидается неустойчивый 3-8 м/с, при грозах порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов тепла, днем будет плюс 21-27, по юго-востоку - 28-30 градусов тепла, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.