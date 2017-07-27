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Как проходило первое оппозиционное празднование Дня независимости Беларуси

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  • 27.07.2017, 13:03
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Люди вышли в центр Минска под бело-красно-белыми флагами.

27 лет назад, 27 июля 1990 года, Верховный совет БССР принял Декларацию о суверенитете Беларуси. С 1991 по 1996 год День независимости в нашей стране праздновали именно 27 июля.

Но в 1996-м Александр Лукашенко перенес День независимости Беларуси на 3 июля. Оппозиция не поняла и не признала этого переноса и на следующий год все равно собралась 27 июля, сообщает euroradio.fm.

Акция была согласована с Мингорисполкомом. Она прошла под бело-красно-белыми флагами:


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