Как проходило первое оппозиционное празднование Дня независимости Беларуси

Как проходило первое оппозиционное празднование Дня независимости Беларуси1
- 27.07.2017, 13:03
- 9,986
Люди вышли в центр Минска под бело-красно-белыми флагами.
27 лет назад, 27 июля 1990 года, Верховный совет БССР принял Декларацию о суверенитете Беларуси. С 1991 по 1996 год День независимости в нашей стране праздновали именно 27 июля.
Но в 1996-м Александр Лукашенко перенес День независимости Беларуси на 3 июля. Оппозиция не поняла и не признала этого переноса и на следующий год все равно собралась 27 июля, сообщает euroradio.fm.
Акция была согласована с Мингорисполкомом. Она прошла под бело-красно-белыми флагами: