Независимость – это… 1 Александр Томкович

27.07.2017, 16:33

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Александр Томкович

Вопрос независимости актуален не меньше, чем 27 лет назад.

Специально для данной статьи разговаривал со знаменитым писателем Владимиром Орловым и получил разрешение на «легкий плагиат». Честно говоря, другого ответа я и не ожидал. И не только потому, что мы хорошо знакомы. Просто эссе, которое дало название этим заметкам, мог написать только благородный человек.

А создать опасный для самого начала «лихих девяностых» текст было по силам только очень смелому человеку. Особенно если учесть, что эссе появилось на свет за полгода до знаменитого парламентского решения 27 июля 1990, и написать подобное могли исключительно те, кто во все это искренне верил.

Как говорил один «пропавший» политик – горжусь быть современником!

А теперь «плагиат», который настолько «легкий», что вмещается в одну-единственную фразу. Для меня Независимость – это, когда ее не празднуют 3 июля.

На мой взгляд, выбор дня освобождения столицы в качестве национального праздника – не самый лучший вариант еще и потому, что любое освобождение всегда ассоциируется с захватом. Для Минска последних столетий подобных трагических дат было три.

8 июля 1812 года его захватили французы Наполеона, 16 февраля 1918 года – немцы Первой мировой войны, а 28 июня 1941 года – немцы Второй мировой.

На последнюю дату предлагаю обратить особое внимание. Прежде всего на то, что Минск был захвачен врагом уже на шестой день войны, и праздновать его освобождение, не вспоминая об этой черной дате, мягко говоря, нелогично. Особенно, если учесть, что среди тех, кто решил играть, немало потомков персонально виновных в ужасах трехлетней оккупации.

Возможно, прозвучит банально, однако в человеческой истории довольно часто громким победам предшествовали не менее громкие позорные эпизоды…

Так почему мы тогда радуемся ..

Напомню также, что до печально известного референдума-1996, независимость Беларуси шесть с половиной лет официально праздновали 27 июля. В том числе и тот, кого Нельзя Не Называть.

Хорошо помню, как 27 июля 1994 года в Большом зале госфилармонии на прекрасном белорусском языке он озвучивал прекрасный текст. И вряд ли тогда кто-то мог даже представить, что в 2017 году все превратится в парад кераминовских унитазов.

Во всяком случае в подобное не хотелось верить, и никто тогда не задумывался, что президентом страны стал человек, который упомянут в знаменитом эссе только по поводу отсутствия знания хоть какого-нибудь языка…

Никто, кроме сторонников позняковских идей и… бывшей партийной номенклатуры. Первые били в тревожные колокола, другие радостно ждали.

Напомню, что инаугурация «всенародно избранного» состоялась 20 июля 1994 года, и по этому поводу в «Дроздах» был небольшой прием для «своей команды» и «всех остальных». Благодаря хорошим отношениям с членом «своей команды» среди «всех остальных» выпало (в первый и последний раз) быть и автору этих строк.

Вспомнилось, как тогдашний исполнительный секретарь СНГ Иван Коротченя, человек хорошо зная о сути номенклатурных интриг, насчет «своей команды» тогда задумчиво озвучил: «Посмотрим, сколько вас останется через пару лет».

О хорошо известных кадровых пертурбациях вспоминать сейчас нет смысла, так как «каков поп, таков и приход». Отмечу только, что из тех, кто привел к власти Сами-Знаете-Кого, сегодня «наверху» остался только Виктор Шейман, а празднование независимости они перенесли в том числе и для того, чтобы еще тогда не начали праздновать независимость от них самих…

А еще потому, что Независимость воспринималась ими как нечто чуждое и случайное, совсем не то, о чем написано в эссе, которое сегодня актуально не меньше, чем 27 лет назад…

Александр Томкович, «Белсат»