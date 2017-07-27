Пять типов продуктов для ясности ума 27.07.2017, 17:03

Британский диетолог Антониа Магор назвала пять типов продуктов для здоровья мозга.

Каждый из нас испытывал состояние "каши в голове", когда раздражают посторонние звуки, ощущается усталость, когда нас сопровождают забывчивость, невнимательность и рассеянность.

Чтобы предотвратить или избавиться от такого состояния, важно пересмотреть свой рацион, считает Антониа Магор. На портале Byrdie (перевод — nv.ua) диетолог описывает пять типов продуктов.

Продукты, содержащие Омега-3 жирные кислоты

(для долгосрочного здоровья мозга)

Чтобы предотвратить не только возможную "кашу в голове", но и преждевременное старение мозга, важно употреблять пищу, богатую Омега-3 жирными кислотами. Лучшим вариантом такой пищи является жирная рыба: анчоусы, лосось, тунец, макрель, сардины, сельдь, форель и так далее. Также Омега-3 можно получать из растительных продуктов: орехов, бобов, авокадо, рапсового масла, семян льна.

Белковый завтрак

(в напряженные дни)

В начале дня, который обещает быть насыщенным и напряженным (у многих такие дни - каждый день), важно употребить белок. Белки повышают уровень серотонина и дофамина, которые способствуют ясности ума и лучшей памяти. Поэтому на завтрак стоит есть яйца, йогурт, орехи, семена, мясо, рыбу, тофу, фасоль и бобовые.

Продукты с витаминами группы B

(по утрам)

Витамины группы B полезны как для тела, так и для ума. Употребление продуктов с витаминами B позволяет получить энергию для решения сложных умственных задач в течение дня. Найти витамин B можно в шпинате, бобовых, яйцах, цельнозерновом хлебе, молоке и зеленых овощах.

Темный шоколад

(для сконцентрированности перед важной встречей)

Темный шоколад содержит активные флавонолы какао – тип антиоксидантов, который улучшает кровообращение, приносящее больше кислорода в мозг, повышет настроение и улучшает когнитивные способности. Какао также содержит небольшое количество натурального кофеина, который дает мозгу энергию и предотвращает усталость. В придачу ко всему, темный шоколад способствует производству дофамина – гормона счастья.

Пробиотики

(для нормальной работы кишечника и хорошего настроения)

Стресс и другие эмоции влияют на желудочно-кишечный тракт. Однако исследования показывают, что происходит и наоборот: микробиом кишечника влияет на производство нейромедиаторных гормонов, в том числе и серотонина. Поэтому для здоровья мозга и хороших эмоций важны пробиотики. Они содержатся в квашеной капусте, кефире, твороге, тофу, соевом соусе и так далее.