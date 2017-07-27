«Одноклассники» покажут пользователям собственные сериалы и шоу 1 27.07.2017, 20:04

Социальная сеть займется производством собственных сериалов и реалити-шоу.

О том, что социальная сеть «Одноклассники» (входит в Mail.Ru Group) планирует запустить собственную линейку сериалов и реалити-шоу, РБК рассказал источник, близкий к компании. По его словам, «сеть планирует делать ставку на семейную и женскую аудиторию». «Один ситком будет посвящен взаимоотношениям в семье, второй будет романтическим в стиле фильма «Покровские ворота», также запланирован сериал в стиле «Секса в большом городе» и реалити-шоу о диетах и похудении», — рассказал собеседник РБК. По его информации, шоу будут выходить не одновременно, а запускаться постепенно. Каждая серия будет длиться 20–25 минут, в каждом проекте будет около 20 серий. Запланированный объем инвестиций в производство одной серии, по словам источника, составляет 1,5–3 млн руб.

Представитель пресс-службы «Одноклассников» (ОК) подтвердил РБК, что сейчас действительно идут переговоры с производителями сериалов и шоу и телеканалами. «Создание собственного контента — логичный шаг в развитии видеоплатформы ОК, — поясняет собеседник РБК. — Сейчас ОК — первая соцсеть Рунета по видеосмотрению: видео набирают более 400 млн просмотров в сутки». В планах социальной сети — за год выпустить пилотные серии минимум четырех проектов (предварительно речь идет о трех сериалах и одном реалити-шоу). «Мы ожидаем, что в среднем каждая серия новых проектов будет собирать до 3 млн просмотров», — отметил сотрудник пресс-службы.

Без выхода из сети

«Главная задача нового проекта — увеличить количество времени, которое пользователь проводит в соцсети, — поясняет РБК источник, знакомый с ходом реализации проекта. — Запуск собственных сериалов должен увеличить продажи рекламы, принести выручку от спонсоров и улучшить имидж соцсети в глазах потенциальных партнеров».

Источник РБК, близкий к Mail.Ru Group, отметил, что у холдинга была идея запустить собственный видеоконтент во всех проектах группы, однако пока решено опробовать формат только на «Одноклассниках». Mail.Ru Group помимо «Одноклассников» владеет еще одной крупной социальной сетью — «ВКонтакте», которая также начинает тестировать «телевизионные форматы», но по другой схеме. В середине июля социальная сеть запустила совместный проект с онлайн-сервисом «Амедиатека» — шоу «Спойлерная», посвященное обсуждению новых и популярных мировых сериалов (первый сезон программы посвящен «Игре престолов»). Все выпуски первые 24 часа размещаются на странице в социальной сети и только затем на платформах «Амедиатеки». Пилотная серия «Спойлерной» набрала 940 тыс. просмотров на странице в социальной сети, а обсуждение премьеры «Игры престолов» — уже более 1,133 млн.

В конце июня стало известно о планах крупнейшей социальной сети Facebook по производству собственного видеоконтента. Как сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники, социальная сеть ведет переговоры с голливудскими студиями о запуске шоу телевизионного качества специально для социальной сети. Оно будет рассчитано на 13–34-летних пользователей Facebook, первые эпизоды могут быть представлены уже в конце лета. На один эпизод, по данным издания, сеть готова тратить $3 млн. Оригинальный контент должен заставить пользователей посмотреть видео и рекламу вместо того, чтобы прокручивать ленту новостей, писала WSJ.

Генеральный продюсер диджитал-агентства Divico Евгений Гуцал заявил РБК, что «создание своего собственного видеоконтента — общемировой тренд для социальных сетей и даже мессенджеров». «Мы знаем, что Facebook готовит свои шоу, что свои проекты будут у Snapchat. В России ситуация аналогичная: мы, например, совместно с компанией Mastiff в сентябре запускаем первое киберреалити для «ВКонтакте» — «Пабличные игры». Есть и обратная история — знаменитая BuzzFeed, наоборот, выводит один из своих YouTube-каналов Guys try на ТВ. Одноименная телепрограмма появится на NBC», — отметил Гуцал.

Интернет-зрители

По собственным данным «Одноклассников» на январь 2017 года, месячная аудитория соцсети составляла 71 млн человек. У нее преимущественно (62%) женская аудитория в возрасте от 26 лет. Согласно опубликованным ранее годовым результатам, в 2016 году пользователи «Одноклассников» стали чаще смотреть видео — число уникальных пользователей одноименного раздела выросло на 29% в сравнении с показателями за декабрь 2015 года. Основная аудитория (60%) местной видеоплатформы — также женского пола, с мобильной и десктоп-версии пользователи заходили в равной пропорции.

По мнению партнера видеоблогерского агентства Z (подразделение кинокомпании «Базелевс») Александра Балковского, «все большая часть людей потребляют контент в интернете». «Аудитория телевидения ежедневно сокращается, а аудитория социальных сетей увеличивается — это знак времени. Люди до 25 лет практически не смотрят телевизор, они потребляют контент на YouTube и в других социальных сетях», — считает Балковский. По его мнению, телевизор «трансформируется и также уйдет в интернет».

Телевидение не умирает, потому что зрителям всегда будет интересен потоковый материал, возражает директор по проектной деятельности Института развития интернета Арсений Щельцин. «Плюс телевидения в том, что это непрерывное вещание, которое не обязывает пользователя выбирать самому, что именно смотреть. Он просто выбирает свой любимый канал и смотрит то, что есть. Популярность более профильного контента, конечно, растет, но она не будет стопроцентной, потому что пользователям всегда будет интересен потоковый материал. [Это] такая лень со стороны людей, которая и сохраняет [существующие] ТВ и радио», — считает Щельцин. По данным Mediascope, суточный охват ТВ в России составляет 70% — такая часть населения в группе от 12 до 64 лет смотрит телевизор хотя бы минуту в сутки. С 2012 года время телесмотрения даже выросло — с 238 до 248 минут в сутки на конец 2016 года. Меньше стали смотреть только зрители в возрасте от 18 до 34 лет (время сократилось со 163 до 156 минут). Но за этот же период почти на час (с 344 до 402 минут) телевизор стали смотреть дольше зрители старше 65 лет.