Как выглядели белорусские города 80 лет назад 1 27.07.2017, 21:31

Фото с сайта tut.by

В Сети появились снимки из закрытого партийного архива.

Фотография в довоенной БССР была скорее орудием пропаганды, чем искусством. Это подтверждает коллекция фотоснимков, найденных исследователем Павлом Ростовцевым в Национальном архиве Беларуси. Снимки столицы и других крупных городов Советской Беларуси хранились в фондах компартии БССР. Tut.by распознал большинство объектов и предлагает своим читателям ознакомиться с редкими кадрами из жизни БССР 1930-х годов.

Павел Ростовцев считает, что фотографии были сделаны по заказу партийного руководства для пропаганды: для публикаций в советской прессе и использования в агитационных материалах. И действительно, на большинстве снимков из этого фонда запечатлены здания и постройки, возведенные уже в годы советской власти. Часть архива занимают фотографии межвоенного Минска. С ними читатели могут быть знакомы по книге Ильи Куркова «Мінск незнаемы: 1920−1940» и по материалам, посвященным межвоенной истории белорусской столицы. Часть снимков была сделана в других городах: неназванный фотограф по заданию партии объездил крупные промышленные центры БССР и снял на пленку новые фабрики, заводы, жилые и общественные здания молодой советской республики. К сожалению, снимки были не подписаны и определить, какой именно город изображен на фото, было непростой задачей.

Витебск: «Пролетарская слобода», летчики и «классика индустрии моды»

В Витебске в годы первых пятилеток было построено и реконструировано несколько крупных предприятий. В бывшем монастырском предместье города, так называемой Марковщине, выросли льнопрядильная фабрика «Двина», чулочно-носочный комбинат «КИМ» и маргариновый завод. В 1930-е годы этот район был даже переименован в «Пролетарскую слободу», но новое название не прижилось. Тут также возводилось и жилье для рабочих новых фабрик. Одним из первых крупных объектов стал дом-коммуна архитектора А. Вышелесского, построенный в 1927—1929 годах для работников фабрики «КИМ». Здание сохранилось до наших дней и находится по адресу: улица Максима Горького, 36.

Вид на здание со стороны улицы Максима Горького

Источник: НАРБ

Дом-коммуна в 1930-е и сейчас

Фото: Владимир Садовский

Дом-коммуна в 1930-е и сейчас

Фото: НАРБ

Недалеко от жилого здания по улице Максима Горького разместились и новые корпуса чулочно-трикотажной фабрики имени КИМ, построенные в 1931 году. Примерно в то же время на Марковщину была проложена трамвайная линия. Интересно, что расшифровку советской аббревиатуры обозначающую «коммунистический интернационал молодежи» в 1994 году заменили на более нейтральную. Сегодня название предприятия расшифровывается как «классика индустрии моды».

Фабрика КИМ в 1930-е и сейчас

Фото: НАРБ, Владимир Садовский

Фабрика КИМ в 1930-е и сейчас

Фото: НАРБ, Владимир Садовский

На одной улице с фабрикой КИМ располагался и льнопрядильный комбинат «Двина». Предприятие, открытое еще до революции, было модернизировано в годы первой пятилетки. При комбинате находился клуб для рабочих имени К. Либкнехта. Считается, что здание клуба было перестроено из церкви. До нашего времени постройка не сохранилась.

Клуб им. К. Либкнехта для рабочих фабрики «Двина»

Источник: НАРБ

Другой рабочий клуб, построенный с нуля в начале 1930-х, располагался на территории фабрики «Знамя индустриализации». Здание в стиле конструктивизма было возведено по типовому проекту: похожий клуб для рабочих фабрики «Октябрь» был построен в 1932 году в Минске. В 1970-е минское здание бывшего клуба стало частью строящегося театра Музыкальной комедии. Витебский довоенный клуб сохранился до наших дней, сейчас в здании ведется реконструкция и надстраивается этаж.

Клуб швейной фабрики «Знамя индустриализации»

Источник: НАРБ

При швейной фабрике также действовали ясли для детей рабочих. Здание находилось непосредственно на территории предприятия. В 1930-е годы отпуск по уходу за ребенком у работниц длился всего два месяца: один до родов и один после. Еще месяц после выхода на работу женщин не допускали к тяжелым работам. Так что наличие яслей при фабрике было в те годы очень серьезным подспорьем. До наших дней ясли «Знамя индустриализации» не сохранились. По аналогичному проекту были построены ясли фабрики «Октябрь» в Минске.

Ясли швейной фабрики «Знамя индустриализации»

Источник: НАРБ

Витебск был не только крупным промышленным, но и военным центром довоенной БССР. В городе размещалось несколько военных частей, в том числе и авиационный полк. Для летчиков полка в середине 1930-х годов было построено общежитие. Здание сохранилось до наших дней и находится на улице Коммунистической, 12.

Общежитие военных летчиков на Коммунистической улице

Источник: НАРБ

Орша: кинотеатр Георгия Лаврова и улицы, уничтоженные в войну

Благодаря хорошей транспортной инфраструктуре — город является крупным железнодорожным узлом — в Орше в межвоенные годы активно развивались разные отрасли промышленности. Улучшалась и инфраструктура самого города. Одним из значимых объектов Орши в 1930-е годы стал современный звуковой кинотеатр «Імя 11 ліпеня», построенный по проекту знаменитого минского архитектора Георгия Лаврова. С 1928 по 1934 годы он был главным архитектором белорусской столицы. До наших дней оршанский кинотеатр не сохранился, здание за десятилетия было перестроено до неузнаваемости.

Звуковой кинотеатр «Імя 11 ліпеня» в Орше

Источник: НАРБ

Неизвестный партийный фотограф снял виды нескольких центральных улиц межвоенной Орши. На редких снимках можно увидеть город таким, каким он был до бомбардировок Второй мировой — многие здания, изображенные на фотографиях, были разрушены именно в тот период. Так, постройки на левой, четной стороне улицы Ленина были почти полностью уничтожены, сегодня на их месте располагается послевоенная застройка. Правой, нечетной стороне повезло больше — здание № 17 по улице Ленина сохранилось до наших дней, благодаря ему и удалось определить место, где были сделаны фотографии.

Улица Ленина, здания по четной стороне

Источник: НАРБ

Улица Ленина, нечетная сторона и здание № 17 справа

Источник: НАРБ

Жилой дом по Пролетарской улице, построенный в 1920-е годы, сгорел во время бомбежек и не был восстановлен. На снимке 1930-х годов можно заметить виднеющиеся вдали колокольни Покровской церкви, пережившей войну и снесенной уже в 1960-е годы.

Улица Пролетарская

Источник: НАРБ

Могилев: несостоявшаяся столица

До 1939 года возле Минска проходила граница между СССР и капиталистической Польшей, в состав которой входила и территория Западной Беларуси. Партийное руководство опасалось нападения на приграничный город, поэтому строило планы переноса столицы вглубь страны, в Могилев. Во второй половине 1930-х эти планы постепенно стали воплощаться в жизнь: в городе на Днепре начали строиться административные и жилые здания столичного масштаба. Правда, переехать в новые апартаменты советские руководители не успели: грянул 1939 год и потребность в переносе столицы отпала — граница сама отошла от Минска на приличное расстояние на запад после присоединения Западной Беларуси к БССР. Один из жилых домов для партийной элиты расположился на Первомайской улице, после войны к восстановленному зданию был достроен этаж.

Жилой дом на Пролетарской в 1930-е и сейчас

Фото: НАРБ, Владимир Садовский

Жилой дом на Пролетарской в 1930-е и сейчас

Фото: НАРБ, Владимир Садовский

Впрочем, жилое строительство велось в Могилеве и в 1920-е годы: на улице Первомайской были построены два дома в характерном для тех лет стиле конструктивизм. Дом под номером 22 сохранился до нашего времени практически неизмененным. В межвоенные годы он носил официальное название «дом имени Ленина». Другое здание — Первомайская, 30 — получившее в народе имя «дом имени Сталина» в войну сгорело и было в последующие годы сильно перестроено. Еще один жилой дом 1930-х располагался в самом начале Пролетарской улицы недалеко от площади Славы, но до наших дней он не сохранился.

Дом имени Ленина

Источник: НАРБ

Жилой дом на Первомайской, 30 в 1930-е и сейчас

Фото: НАРБ, Владимир Садовский

Жилой дом на Первомайской, 30 в 1930-е и сейчас

Фото: НАРБ, Владимир Садовский

Несохранившийся жилой дом в начале Первомайской улицы

Источник: НАРБ

В начале 1930-х в Могилеве, как и в Орше, был построен новый звуковой кинотеатр «Чырвоная зорка». В отличие от оршанского, он сохранился в оригинальном виде. Здание кинотеатра является одним из самых интересных примеров архитектуры конструктивизма, сохранившейся в Беларуси.

Кинотеатр «Чырвоная зорка» в 1930-е и сейчас

Фото: НАРБ, Владимир Садовский

Кинотеатр «Чырвоная зорка» в 1930-е и сейчас

Фото: НАРБ, Владимир Садовский

Гомель: творения репрессированного архитектора

Архитектурному разнообразию Гомель во многом обязан одному человеку — Станиславу Шабуневскому. По его проектам возведены, возможно, самые яркие здания, построенные в городе в первой половине ХХ века. Профессиональную деятельность Шабуневский, выпускник Петербургского института гражданских инженеров, начал до революции 1917 года. Продолжил свою работу и в годы советской власти. За годы творческой деятельности архитектор освоил целый ряд стилей: от модерна до конструктивизма. В Гомеле сохранился не один десяток его зданий. Неудивительно, что в партийном архиве на большой части гомельских фотографий запечатлены именно постройки Шабуневского. В 1931 году мастер был арестован в первый раз. В 1937-м архитектора приговорили к 10 годам лагерей, откуда Шабуневский уже не вернулся.

Дом-коммуна на проспекте Ленина — самая яркая работа Шабуневского в стиле конструктивизма

Фото: НАРБ, Владимир Садовский

Дом-коммуна на проспекте Ленина — самая яркая работа Шабуневского в стиле конструктивизма

Фото: НАРБ, Владимир Садовский

Жилой дом для железнодорожников на проспекте Ленина

Источник: НАРБ

«Серый дом» по улице Пушкина — одна из ранних работ Шабуневского советского периода

Фото: НАРБ, Владимир Садовский

«Серый дом» по улице Пушкина — одна из ранних работ Шабуневского советского периода

Фото: НАРБ, Владимир Садовский

Впрочем, в таком большом городе, как Гомель, нашлось место и работам других архитекторов. Еще несколько зданий, построенных до Второй мировой войны, попали на пленку неизвестного партийного фотографа.

Жилой дом на Крестьянской улице в 1930-е и сейчас

Фото: НАРБ, Владимир Садовский

Жилой дом на Крестьянской улице в 1930-е и сейчас

Фото: НАРБ, Владимир Садовский

Кооперативный жилой дом 1920-х годов на улице Кирова сохранился до сих пор

Источник: НАРБ

Школа имени Ленина, открытая в 1930-е годы. Сейчас в здании располагается Гомельский железнодорожный лицей

Источник: НАРБ

Костюковка и Новобелица: рабочие пригороды 1930-х

В 1930-е годы в СССР строили не только крупные промышленные объекты, но и новый тип комплексного жилого строительства: рабочие поселки. Обособленные городки для рабочих росли по всей Советской Беларуси. Два таких поселения расположились вблизи Гомеля — это Костюковка и Новобелица. Сегодня они находятся в черте города. Костюковка была построена как поселок для рабочих стекольного завода, а рабочий городок в Новобелице вырос возле деревообрабатывающих предприятий. Большинство зданий этих районов сохранилось до наших дней.

Общий вид на Костюковку: типовые жилые дома и памятник Ленину

Источник: НАРБ

Общий вид на Костюковку с другой стороны

Источник: НАРБ

Один из двух домов-коммун в Костюковке

Источник: НАРБ

Корпус туберкулезной лечебницы для рабочих в Новобелице

Источник: НАРБ

Интересный проект закрытой трансформаторной подстанции, стилизованный под обитаемое здание. Одна из таких ТП сохранилась в Новобелице

Источник: НАРБ

Загадка для читателей

Не все снимки из партийного архива удалось распознать. Мы разместим их ниже, и, возможно, кто-нибудь из наших читателей узнает изображенные на фото объекты и поделится информацией о них в комментариях к статье.

Источник: НАРБ

Источник: НАРБ

Источник: НАРБ