Тадеуш Кондрусевич: Отношения с Костелом в Беларуси напоминают монолог и даже диктат 3 28.07.2017, 12:33

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Тадеуш Кондрусевич

Фото: catholic.by

Глава Католического костела в Беларуси раскритиковал политику властей в отношении священников-иностранцев.

Глава Католического костела Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич сделал заявление о сегодняшних отношениях Костела и государства.

В частности, Митрополит Тадеуш Кондрусевич отметил catholic.by запрет служения иностранным священнослужителям на территории Беларуси, в связи с чем сам собой напрашивается вывод о дискриминации Костела.

- Вы долгое время служили в Москве и активно путешествуете. Сталкивались ли вы с подобными проблемами в других странах?

- Названных мной выше проблем в России я не встречал, нет их и в европейских странах. Это все не содействует хорошему имиджу Беларуси за рубежом.

Надеюсь, что государственные власти будут открыты к диалогу, так как часто отношения с Костелом напоминают монолог и даже диктат.

Напомним, что ранее архиепископ Тадеуш Кондрусевич раскритиковал наличие автозаков на католических торжествах.