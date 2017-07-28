Украинский пилот посадил самолет с разбитым стеклом и при «нулевой» видимости 3 28.07.2017, 22:42

Фото: facebook.com

На борту находился 121 пассажир и 6 членов экипажа, никто не пострадал.

Украинский пилот Александр Окопов накануне совершил аварийную посадку в аэропорту Ататюрка в Стамбуле фактически вслепую. Сильный град разбил стекло самолета. Airbus A320 принадлежал турецкой компании Atlasglobal и совершал рейс в Эрджан на Северном Кипре.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook пользователь, инженер-пилот Олег Лунгул.

«Привет всем. Вчера в Стамбуле был ураган и град с куриное яйцо. Самолет турецкой компании Atlasglobal, пилотируемый украинскими пилотами, попал в град. В результате стихии полностью разбило кок, передние стекла очень пострадали, автопилот. Украинский экипаж и две турецкие стюардессы проявили мужество. P.S. Хочу сделать маленькое пояснение к видео, где по-турецки кричат «он не сядет, не сядет», - написал Лунгул.

По его словам, капитан посадил самолет почти вслепую. Когда самолет сел, то аплодировал весь перрон аэропорта «Ататюрк». Пилоты других самолетов мигали фарами и приходили на борт пожать руку. По всем турецким каналам показывали заход самолета на посадку.

Camlarında meydana gelen hasardan dolayı görüşleri düşen pilotlar, çapraz şekilde piste yaklaşma yapmışlar.AtlasGlobal pilotlarına tebrikler pic.twitter.com/IuWu2V9Y4k — Uğur Şeleci (@ugurseleci) 28 июля 2017 г.

На борту находился 121 пассажир и 6 членов экипажа, никто не пострадал.

Вчера в Стамбуле был мощный ураган. На высоте 4 тысяч футов самолет получил серьезные повреждения: градом лайнеру разбило носовую часть, а также стекло кабины пилотов. В результате капитан принял решение вернуться в аэропорт.

Чтобы выполнить посадку, пилоту пришлось наклонить самолет набок. Это позволило хоть немного обеспечить обзор.