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Трамп назначил нового главу аппарата Белого дома

  • 29.07.2017, 10:25

Президент США Дональд Трамп уволил руководителя аппарата Белого дома Рейнса Прибуса.

Новым главой аппарата Белого дома президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назначил генерала Джона Келли, который является министром внутренней безопасности.

О соответствующей новости Трамп объявил в Twitter.

"Он является великим американцем и великим лидером. Джон провел замечательную работу в сфере национальной безопасности", – отметил президент США.

По словам пресс-секретаря американского лидера Сары Сандерс, новый глава аппарата Белого дома Джон Келли официально вступит в должность уже в понедельник, 31 июля, "после утренней церемонии принятия присяги".

По предварительным данным, до этого времени Келли продолжит выполнять обязанности министра внутренней безопасности. После этого срока временно исполняющим обязанности министра назначат Элейн Дьюк, которая в настоящее время занимает пост первого замминистра.

Прибуса же о его увольнении, по словам пресс-секретаря администрации главы США, Трамп предупредил еще две недели назад. Сам бывший руководитель аппарата Белого дома в комментарии газете The Wall Street Journal сообщил, что в отставку он ушел «вчера». В комментарии каналу CNN Прибус отметил, что, по его данным, он является последним «в длинном ряду чиновников, которые либо покинули Белый дом, либо не получили в нем работы».

«Президент имеет право нажать кнопку «сброс», — отметил экс-руководитель аппарата администрации главы США, заметив, что, по его мнению, «пришло время» это сделать. «Он [Трамп] интуитивно определил, что пришло время делать что-то другое, и я думаю, что он прав», — заключил чиновник, заметив однако, что выбор кандидатуры Келли его преемником — «блестящее» решение.


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