В Минск прибыл собственной персоной командующий ВДВ России Сердюков

В Минск прибыл собственной персоной командующий ВДВ России Сердюков17
- 3.07.2017, 9:44
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Российский генерал будет командовать десантниками на параде в Минске.
Министр обороны Беларуси Андрей Равков провел встречу с командующим Воздушно-десантными войсками ВС России Андреем Сердюковым, сообщает Министерство обороны.
2 июля Сердюков лично прибыл в Беларусь в составе группы десантников, которые будут участвовать в параде в честь Дня независимости. Однако вряд ли только формальное мероприятие – парад – заставили участника первой и второй чеченских война прилететь в Минск.
«Состоялась рабочая встреча министра обороны генерал-лейтенанта Андрея Равкова с главой российской делегации, в ходе которой стороны обсудили итоги работы в области совместной боевой подготовки сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь и подразделений Воздушно-десантных войск вооруженных сил Российской Федерации», – говорится в сообщении Минобороны Беларуси.