Учительниц физики и французского делают «крайними» за трагедию на картошке под Молодечно 17 4.07.2017, 11:38

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Учителя молодечненской школьницы, погибшей на уборке картофеля, полностью признали вину.

В сентябре 2016 года на поле под Молодечно погибла 13-летняя школьница Вика Попченя — девочка попала под колеса грузовика. 22-летний водитель был приговорен к 3 годам «химии». Но на этом дело не закончилось. Сегодня на скамье подсудимых — две учительницы, которые в тот злосчастный день были с детьми «на картошке», пишет nn.by.

Ирину Апанасевич и Ольгу Завадскую обвиняют в «ненадлежащем исполнении обязанностей по обеспечению безопасности малолетнего, что привело к его смерти». Женщинам грозит до 4 лет лишения свободы.

Ирина Апанасевич и Ольга Завадская

Апанасевич и Завадская продолжают работу в молодечненской школе №11. 45-летняя Ирина Апанасевич преподает физику, 34-летняя Ольга Завадская — французский язык.

По версии прокурора, учительницы не обеспечили надлежащий контроль за детьми на поле, в результате этого девочка и попала под грузовик.

Ирина Апанасевич признала свою вину полностью, как и Ольга Завадская.