В США сообщили о возможности запущенной КНДР ракеты долететь до Аляски 1 4.07.2017, 22:37

Северная Корея впервые провела успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на американских чиновников, которых издание не называет, передает РБК.

Американское тихоокеанское командование ранее заявило о запуске КНДР баллистической ракеты средней дальности, передает CNN. Запущенная из северной провинции ракета пролетела более 930 километров за 37 минут, достигнув высоты 1,5 тыс. километров. Это самый дальний полет для северокорейских ракет. В КНДР заявили, что провели испытание именно межконтинентальной баллистической ракеты.

NBC News со ссылкой на двух неназванных официальных лиц сообщил, что в США убеждены, что КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету. По данным собеседников телеканала, она была «двухступенчатой» и могла пролететь как минимум 5,6 тыс. километров (нижний порог для классификации ракеты как МБР — 5,5 тыс. км). Таким образом, корейская ракета могла долететь до Аляски.

Похожей информацией обладает и CNN. По данным источника телеканала, знакомого с обсуждением ситуации, американские военные аналитики считают, что КНДР «могла» запустить двухступенчатую МБР.

В ночь на вторник (4 июля в США праздную День независимости) КНДР запустила ракету «Хвасон-14». Позднее Пхеньян назвал этот запуск первом успешным испытании межконтинентальной баллистической ракеты. Ракета была запущена в 09:40 по местному времени (03:40 мск) с полигона в провинции Пхенан-Пукто. Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии.

Президент США Дональд Трамп после запуска корейской ракеты призвал Китай сделать «существенный шаг в отношении Северной Кореи и навсегда покончить с этим абсурдом».

Лидер Китая Си Цзиньпин во вторник провел в Москве встречу с президентом Владимиром Путиным. По итогам встречи МИД России и КНР назвали действия Пхеньяна «неприемлемыми, идущими вразрез с резолюциями Совета Безопасности ООН», но предложили меры, которые отличаются от предложенной США политики усиления экономического давления на Пхеньян. Россия поддерживает идею «двойного замораживания», разработанную КНР: Пхеньян объявляет мораторий на испытания ракет и ядерных взрывных устройств, а США и Южная Корея воздерживаются от крупномасштабных совместных учений в регионе.