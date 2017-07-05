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Российская журналистка представила фильм «Шеремет. Цена Свободы»

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  • 5.07.2017, 17:11
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Павел Шеремет

Мелани Бачина показала драматическую судьбу белорусского журналиста.

Журналиста Павла Шеремета убили в Киеве 20 июля 2016 года. Заказчики и исполнители преступления до сих пор не найдены. Не установлены и мотивы убийства. Нет сведений даже о том, продвинулось ли расследование, передает «Радыё Cвабода».

За что и почему погиб Павел Шеремет? Кому выгодно было это убийство? Его близкие, друзья и коллеги лишь строят предположения. Версий много, но ни у одной нет достаточных доказательств.

Шеремет работал в трех странах – Беларуси, России и Украине – и власти каждой критиковал. В Минске в конце 1990-х он был арестован и провел в тюрьме три месяца. Позже Лукашенко лишил Павла Шеремета гражданства.

В России профессиональная карьера Шеремета складывалась поначалу успешно. Но в конце 2000-х он вынужден был покинуть главный федеральный канал, потому что не мог больше мириться с цензурой и давлением. А в 2014 году и вовсе переехал жить в Украину.

Несмотря на то, что Шеремет верил в перемены и сочувствовал народу Украины, он критиковал ее власти и открыто писал о проблемах в стране.

В судьбе Шеремета отразилась драматическая судьба трех стран и все то, что произошло в последние годы с профессией журналиста, которую он любил и которой служил честно и мужественно до самого последнего своего дня. Об этом фильм российской журналистки Мелани Бачиной.


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