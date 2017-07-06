Сколько стоили Могилеву Газманов и Овсиенко? 14 6.07.2017, 8:49

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Фото: mogilevnews.by

Чиновники активно пытаются замести следы в этом вопросе.

На День независимости в Могилеве выступили Олег Газманов и Алексей Воробьев. Лев Лещенко, который фигурировал в первоначальных планах, так и не появился. По тендерам, которые объявляла местная филармония на привоз российских звезд, город был готов потратить 156 600 рублей. Такую сумму предлагали заплатить любому, кто обеспечит приезд артистов и обязательное выполнение Лещенко бессмертного "Дня победы" и еще трех песен, Газмановым ― пяти песен, а кумиром молодежи Воробьевым ― двух своих хитов.

Узнав о таких тратах, могилевчане возмутились. Директор Могилевской областной филармонии Денис Шаблинский в комментарии журналистам убедил, что "концерт не кассовый, ни одного билета на него не продается. Никаких денег налогоплательщиков на него не тратится ".

А скандальный тендер ... не состоялся. Ни одного желающего получить процент за привоз российских звезд в Могилев не нашлось.

"Дело в том что в этот же день Газманов и Воробьев выступали в Гомеле, ― объясняют представители Могилевской филармонии. ― Поэтому был заключен договор с той арганзацыяй, которая их привезла из Москвы, так как фактически у них права на артиста".

Как узнало "Еврорадио", в Гомель Олега Газманова привозил местный ДК "Фестивальный". Там мероприятие было также приурочено ко Дню независимости, но было коммерческим, билеты на сольный концерт артиста стоили от 14 до 46 рублей.

"Нет, к Могилеву мы не имеем никакого отношения, ― говорят в концертном отделе ДК "Фестивальный". ― Могилев сам договаривался. А что в этом такого !? Человек может за один день выступить сколько пожелает и где пожелает! "

Интересно, что и никакой информации о выступлении Воробьева в других белорусских городах нет. Но как-то же он приехал в Беларусь и спел свои "нетленки" в Могилеве.

Выступление Воробьева и Газманова в Могилеве

Фото: mogilevnews.by

"В Могилеве Газманов пел около 30 минут, а вместо Льва Лещенко в празднике принял участие Ансамбль МВД. Получилось дешевле, чем мы планировали ранее, но на сколько, не могу вам сказать, потому что достоверной информацией не владею", ― резюмируют в могилевской филармонии.

Так сложилось, что в среду 28 июня Могилев праздновал еще и свое 750 летие. Здесь артистов подбирали менее кассовых: группа "Лейся песня", Татьяна Овсиенко и Ольга Кармухина. Их привоз также планировалось обеспечить через тендер, общая стоимость ― 83 100 рублей.

Были даже поданы две заявки на участие в тендере, но обе были отклонены с технической формулировкой "не соответствует требованиям конкурсных документов (срок действия предложения составляет менее 90 календарных дней. Срок действия предложения участника к 01.09.2017)".

"Если заполняешь заявку, выдает компьютерную форму. Оно само формирует заявку и ты только подписываешь, ― рассказывает один из участников тэндера, бобруйский ЧУП "Арт-сити центр". ― Это как в вузах, знаете, сдаешь курсовую, а преподаватель говорит, что отступ слева должно быть два сантиметра, а справа ― три. Но у тебя не так, и поэтому тебе курсовую зарезают, хотя по тексту там все прекрасно. Такую ошибку и сделали!"

В результате и Татьяна Овсиенко, и "Лейся песня" выступали в Могилеве, но вне тендеров. Поэтому, за какие деньги, также не известно.

Кстати, в тендере на праздник города Могилева было предложение только на одну белорусскую группу ― "Стары Ольса". За привоз минских музыкантов предлагали 4000 рублей. Это в пять раз меньше чем за Овсиенко. Тендер не состоялся, но "Ольса" выступил на празднике, получив еще меньший гонорар.