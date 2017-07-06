Правительство Литвы выделило €3 миллиона на спасение горы Гедимина 1 6.07.2017, 9:49

8,706

Деньги привлечены из резервов Кабинета министров.

Кабинет министров Литвы выделил 3 млн евро на проведение работ по спасению одного из главных национальных символов страны - 50-метровой Замковой горы со старинной крепостной башней. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Литвы.

Отмечается, что деньги выделены из резерва правительства.

На прошлой неделе из-за опасного состояния горы, на которой располагается башня, был объявлен режим ЧС.

В течение последних лет со склонов Замковой горы - естественного песчаного холма в центре Вильнюса - несколько раз сползала часть поверхностного слоя почвы. Особенно процессы эрозии усилились в 2016 году.

В декабре земля сползла на тропу, по серпантину которой поднимаются наверх. На пять месяцев объект был закрыт для посещения туристами. На прошлой неделе зафиксированы еще несколько угрожающих мест.