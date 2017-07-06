Американский военный погиб во время поездки в Беларусь 9 6.07.2017, 10:59

Кейли Тафел

Отец солдата считает, что его сын был убит.

Отец американского солдата, который загадочно умер в прошлом месяце во время поездки в Беларусь, считает, что он был убит, передает Daily Mail (перевод – nn.by).

По словам отца, Кейли Тафел прилетел в Беларусь с двумя своими тетками - одна из них принимала участие в соревнованиях по тяжелой атлетике.

В конце поездки Кейл, по словам его отца, ввязался в конфликт с сотрудниками безопасности в казино отеля, в котором они остановились. Американца доставили в номер, а через три часа родственницам военного сообщили, что его тело найдено на тротуаре возле отеля.

Тело 36-летнего майора Кейли Тафела, который 17 лет отслужил в американской армии, было доставлено в США в среду. Его похороны пройдут на Национальном кладбище Джорджии.