закрыть
6 июля 2017, четверг, 20:12
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Дональд Трамп: Польша – это сердце и душа Европы

1
  • 6.07.2017, 18:40
  • 5,572
Фото: Krzysztof Sitkowski/KPRP

Президент США благодарил за прием в Варшаве и тепло отзывался о Польше и поляках.

«Польша – это сердце и душа Европы», - так президент США Дональд Трамп назвал Польшу. В своей речи у памятника Варшавскому восстанию на площади Красиньских в Варшаве президент Трамп благодарил за прием в польской столице и тепло говорил о Польше и поляках, передает «Радио Польша».

«Польша является географическим сердцем Европы. Но главное, что в поляках мы видим душу Европы. Ваш народ велик, потому что обладает величием духа. Духа, имеющего большую силу».

По словам Дональда Трампа, этот дух позволил полякам пережить трудные времена:

«На протяжении двух веков Польша страдала из-за постоянных жестоких нападений. И хотя Польша была объектом атак, находилась под оккупацией и даже исчезала с карты Европы, она никогда не исчезала из истории и ваших сердец».

Выступление на площади Красиньских в Варшаве стало последним пунктом программы визита президента США Дональда Трампа, который из Польши отправился на саммит «Большой двадцатки» в Гамбург.


Мнение

Плевки в вечность
Плевки в вечность Светлана Калинкина
Удел додонов
Удел додонов Виталий Портников
Гибель Орды
Гибель Орды Леонид Гозман
Почему Лукашенко насупился на встрече с Путиным
Почему Лукашенко насупился на встрече с Путиным Андрей Колесников


Интервью

Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны