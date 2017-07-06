Дональд Трамп: Польша – это сердце и душа Европы 1 6.07.2017, 18:40

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Фото: Krzysztof Sitkowski/KPRP

Президент США благодарил за прием в Варшаве и тепло отзывался о Польше и поляках.

«Польша – это сердце и душа Европы», - так президент США Дональд Трамп назвал Польшу. В своей речи у памятника Варшавскому восстанию на площади Красиньских в Варшаве президент Трамп благодарил за прием в польской столице и тепло говорил о Польше и поляках, передает «Радио Польша».

«Польша является географическим сердцем Европы. Но главное, что в поляках мы видим душу Европы. Ваш народ велик, потому что обладает величием духа. Духа, имеющего большую силу».

По словам Дональда Трампа, этот дух позволил полякам пережить трудные времена:

«На протяжении двух веков Польша страдала из-за постоянных жестоких нападений. И хотя Польша была объектом атак, находилась под оккупацией и даже исчезала с карты Европы, она никогда не исчезала из истории и ваших сердец».

Выступление на площади Красиньских в Варшаве стало последним пунктом программы визита президента США Дональда Трампа, который из Польши отправился на саммит «Большой двадцатки» в Гамбург.