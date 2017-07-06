В Беларуси издадут «Молчаливые книги» с портретами расстрелянных писателей 2 6.07.2017, 20:40

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Серия из 12 «молчаливых книг» выйдет с портретами и цитатами белорусских писателей, которые были расстреляны в 1937 году.

В рамках проекта «(Не) расстрелянная поэзия», начатым порталом TuzinFM.by, увидит свет серия из 12 «молчаливых книг» с портретами и цитатами белорусских писателей, которые были расстреляны в 1937 году.

Как сообщает TuzinFM, «Молчаливые книги» – это дизайнерские блокноты, которые разработала Екатерина Пикиреня.

«Главная идея «молчаливых книг» – дать почувствовать преемственность, связь поколений, то, что мы можем подхватить невысказанные и ненаписанные слова тех, чей творческий полет оборвали», – говорит Екатерина.

К изданию уже готова серия из 12 «молчаливых книг». На каждой из них будет имя, стилизованный портрет расстрелянного творца, цитата из его произведения, а внутри, среди чистых страниц – песенник, тексты всех композиций, которые сейчас создают музыканты в рамках проекта «(Не) расстрелянная поэзия».

Блокноты будут напечатаны ограниченным тиражом. Прежде всего, их получат те, кто поддержит проект «(Не) расстрелянная поэзия» на Talaka.by.