В Беларуси издадут «Молчаливые книги» с портретами расстрелянных писателей

В Беларуси издадут «Молчаливые книги» с портретами расстрелянных писателей2
- 6.07.2017, 20:40
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Серия из 12 «молчаливых книг» выйдет с портретами и цитатами белорусских писателей, которые были расстреляны в 1937 году.
В рамках проекта «(Не) расстрелянная поэзия», начатым порталом TuzinFM.by, увидит свет серия из 12 «молчаливых книг» с портретами и цитатами белорусских писателей, которые были расстреляны в 1937 году.
Как сообщает TuzinFM, «Молчаливые книги» – это дизайнерские блокноты, которые разработала Екатерина Пикиреня.
«Главная идея «молчаливых книг» – дать почувствовать преемственность, связь поколений, то, что мы можем подхватить невысказанные и ненаписанные слова тех, чей творческий полет оборвали», – говорит Екатерина.
К изданию уже готова серия из 12 «молчаливых книг». На каждой из них будет имя, стилизованный портрет расстрелянного творца, цитата из его произведения, а внутри, среди чистых страниц – песенник, тексты всех композиций, которые сейчас создают музыканты в рамках проекта «(Не) расстрелянная поэзия».
Блокноты будут напечатаны ограниченным тиражом. Прежде всего, их получат те, кто поддержит проект «(Не) расстрелянная поэзия» на Talaka.by.