Гуцериев рассказал, сколько стоит тайная резиденция диктатора 4 7.07.2017, 13:22

Михаил Гуцериев

Фото: Олег Яковлев/РБК

Российский бизнесмен пролил свет на резиденцию Лукашенко под Радошковичами.

Российский миллиардер, председатель совета директоров «Славкалия», Михаил Гуцериев готов инвестировать в Беларусь более 250 млн долларов личных средств. Об этом он рассказал 7 июля журналистам в Минске, пишет tut.by.

По его словам, уже инвестировано около 180 млн долларов личных средств. На эти средства построена гостиница «Ренессанс», терминал в аэропорту, бизнес-центр и база отдыха в Красносельском.

«База отдыха в Красносельском обошлась в 40 млн долларов», — признался Гуцериев.

Он также отметил, что в течение ближайших четырех лет планирует инвестировать в Беларусь 100 млн долларов. Для этого он сейчас выбирает крупные проекты — например, в его планах «построить большую школу».

«Это не только коммерческий, но и социальный проект. Мы строим не для себя, а для детей и внуков», — сказал российский бизнесмен.