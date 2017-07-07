Капитан хоккейной сборной Беларуси принял российское гражданство 12 7.07.2017, 14:41

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Андрей Стась

Фото: belarushockey.com

Омский «Авангард» подписал соглашение сроком на три года с Андреем Стасем.

В прошедшем сезоне капитан сборной Беларуси по хоккею Андрей Стась (28 лет, рост 189 см, вес 90 кг) играл в КХЛ за «Нефтехимик» и минское «Динамо». В совокупности он провел за оба клуба 52 матча, в которых набрал 15 (7+8) очков, сообщает tut.by.

— Стась не является для «Авангарда» шестым легионером. У нас есть подтверждение из Федерации хоккея России: Стась официально получил российское гражданство, в том числе и спортивное. Теперь в линии атаки нашей команды серьезнейшая конкуренция, а это всегда идет только на пользу качеству работы. Андрей опытный мастер, его игровые качества и характер обязательно помогут «Авангарду». Он уже приступил к тренировкам, а в начале следующей недели выйдет на лед вместе с командой, — заявил генеральный менеджер клуба Виктор Шалаев.

В «Авангарде» Стась будет выступать под номером 23.

Андрей Стась — лучший хоккеист Беларуси 2016 года. Выступал за сборную Беларуси на 9 чемпионатах мира, Олимпиаде-2010 в Ванкувере и на двух олимпийских квалификациях (к Играм 2014 и 2018 годов). После травмы Алексея Калюжного на ЧМ-2016 к нему перешла капитанская нашивка.

Чемпион России-2015 в составе ЦСКА. Обладатель Кубка Шпенглера-2009 в составе минского «Динамо», вице-чемпион Беларуси-2008 в составе минской «Юности».