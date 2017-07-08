Власти пытаются спустить на тормозах декрет «о тунеядцах» 8 8.07.2017, 10:17

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Эксперты оценили новую версию декрета «о тунеядцах».

Новая концепция декрета №3 представлена на рассмотрение в администрацию Лукашенко.

- Из основных направлений, которые предвидятся, это содействие занятости населения, а также выполнение всего комплекса мероприятий в целях ресоциализации лиц, ведущих асоциальный образ жизни, - заявила заместитель министра по налогам и сборам Светланы Шевченко.

Удастся ли белорусским властям заставить работать людей, которые этого не желают, пишет «Завтра твоей страны».

Бывший министр труда Александр Соснов обращает внимание на то, что вопросом ресоциализации и трудоустройства лиц, ведущих асоциальный образ жизни, озабочено Министерство по налогам и сборам, а не Министерство труда и соцзащиты.

Эксперт не исключает, что задачу по ресоциализации бомжей и алкоголиков поручат исполнять участковым, которые начнут своими методами привлекать эту категорию людей к труду.

- Результат будет нулевой, - уверен Александр Соснов. – Этих людей не заставишь ни работать, ни перестать бродяжничать.

Эксперт опасается, что несчастных, которые в силу разных обстоятельств оказались в такой ситуации, отправят на тот свет.

Смещение фокуса скандального Декрета №3 с гастарбайтеров на асоциальных личностей, по мнению экс-министра труда, говорит об уровне профессионализма авторов документа.

- Начинали с того, что хотели обобрать людей, которые не платят налоги в белорусскую казну, а, допустим, платят в российскую или временно не работают. В результате оказалось, что власти подставили под удар значительную часть добропорядочных людей, не работающих по различным причинам и имеющих это право по Конституции. Это вызвало протесты. Получается, власти пошли по шерсть и вернулись стрижеными.

Эксперт отмечает, что бомжи и алкоголики не выйдут на акцию протеста, и за них мало кто пойдет. Но работать они не будут – с этим ничего не сделаешь, полагает Соснов.

По мнению собеседника, власти пытаются на тормозах спустить Декрет №3.

- Не могут они сразу отказаться – это потеря лица. Начинают выдумывать вещи, которые умрут сами по себе.

- В марте глава «совета республики» «национального собрания» Михаил Мясникович предлагал отправлять людей, которые не работают и не хотят работать, на общественные работы. В частности, говорил о том, что рабочие руки нужны для переработки лесных ресурсов, бурелома и другого хлама в лесах. Эта затея будет обречена на провал?

- Почему мировая цивилизация отказалась от рабского труда? Потому что он неэффективен. Над рабом должен стоять надсмотрщик, бить его, вплоть до убийства. Какие меры можно сейчас применить к тем, кто не хочет работать? Кормить не будут? Пытки?

Если бы на переработке лесных ресурсов хорошо платили, местные мужики устроились бы и хорошо работали. А за баланду и бомжи не будут работать. Так что с ними будут делать? Убивать? Пороть публично?

Председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич считает, что алкоголиков надо лечить или кодировать, а потом уже приучать к работе. Бомжей, по мнению эксперта, заставлять работать бесполезно.

Инициатива трудоустроить бомжей и алкоголиков обречена на провал, полагает профсоюзный лидер.

- Законодательные акты, которые затрагивают большую часть общества, нельзя выносить на подпись без общественного обсуждения. В прошлый раз власти этого не учли, и люди вышли на улицу.

Федынич предлагает властям создать условия для людей, ведущих асоциальный образ жизни, для того, чтобы они могли изменить его.

- Во всем мире есть ночлежки для бездомных, их бесплатно кормят, - рассуждает собеседник. - Сколько у нас бомжей и алкоголиков? Не все состоят на учете. Скольким белорусам грозит выселение за неуплату «коммуналки»? Указами и декретами не решишь эту проблему. Люди не рождаются асоциальными. Их такими условия жизни сделали, ситуация в стране, общество, власть.

Геннадий Федынич высказал опасение, что власти обратятся к советскому опыту и вывезут бомжей из городов.

- Этих людей можно вернуть к нормальной жизни. Им нужна работа в коллективе, востребованная профессия, специализированные медицинские учреждения, чтобы пройти реабилитацию, - заключает лидер независимого профсоюза.